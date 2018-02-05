В США зіткнулися потяги, є загиблі

Більше сотні людей постраждали та двоє загинули через зіткнення двох поїздів в США 4 лютого.

Про це повідомляє BBC

Пасажирський потяг, який курсував з Нью-Йорка в Маямі, зіткнувся з вантажним поїздом в штат Південній Каролінії.

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Постраждали 116 людей, 2 загинули, усього в поїзді перебували 147 осіб.

Загиблими виявилися машиніст та кондуктор, які перебували безпосередньо біля місця зіткнення.

Як пояснив губернатора Південної Кароліни Генрі Макмастера, вантажний потяг стояв на колії поруч з головною залізничною лінією. У той же час пасажирський поїзд рухався не своєю колією.