В США зіткнулися потяги, є загиблі
06:20, сьогодні 629 Читать новость на русском
Більше сотні людей постраждали та двоє загинули через зіткнення двох поїздів в США 4 лютого.
Про це повідомляє BBC
Пасажирський потяг, який курсував з Нью-Йорка в Маямі, зіткнувся з вантажним поїздом в штат Південній Каролінії.
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Постраждали 116 людей, 2 загинули, усього в поїзді перебували 147 осіб.
Загиблими виявилися машиніст та кондуктор, які перебували безпосередньо біля місця зіткнення.
Як пояснив губернатора Південної Кароліни Генрі Макмастера, вантажний потяг стояв на колії поруч з головною залізничною лінією. У той же час пасажирський поїзд рухався не своєю колією.
Джерело: 24 Канал
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