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В Steam визначили найбільш продавані ігри першої половини 2018 року

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Найбільш продавані ігри в Steam першої половини 2018 року
Найбільш продавані ігри в Steam першої половини 2018 року / Фото з вільних джерел

В Steam опублікували список найпопулярніших ігор першої половини 2018 року. Проте магазину Valve та його користувачам на думки преси байдуже: успіх тут вимірюється кількістю грошей і годин, покладених на вівтар улюбленої розваги.

Про це повідомляє офіційний сайт Steam.

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Нещодавно на сайті Metacritic вийшла добірка найкращих ігор 2018 року. У боротьбі взяли участь лише новинки цього року, а перемога залежала не від народної любові, а від оцінок критиків. У підсумку в одному човні виявилися і епічний екшен God of War, і мініатюрна інді-стратегія Into the Breach. Однак ті, хто думає, що перелік Steam куди різноманітніше і непередбачуваніше, жорстоко помиляються. Тому що геймери досить консервативні в своїх перевагах.

Valve вибирала не тільки з новинок – в "королівській битві" брали участь абсолютно всі ігри магазину. Параметри відбору: скачування і покупки, оцінки і число запусків. Традиційного пронумерованого списку немає, а переможці зібрані в групи на кшталт "Платина" та "Золото", де розмістилися відразу декілька лауреатів. Отже, в категорії кращих з кращих – 12 найменувань, з яких чотири вийшли в 2018 році. Решта 8 – хіти минулих років, які здають свої позицій.

Найкращі ігри 2018 року за версією Valve:

  1. Rocket League
  2. Warhammer: Vermintide 2
  3. Warframe
  4. Grand Theft Auto V
  5. Far Cry 5
  6. PlayerUnknown's Battlegrounds
  7. Jurassic World: Evolution
  8. Dota 2
  9. Civilization VI
  10. Counter-Strike: Global Offensive
  11. Kingdom Come: Deliverance
  12. Rainbow Six Siege

Що таке Steam? Це онлайн-сервіс цифрового поширення комп'ютерних ігор і програм, розроблений і підтримуваний компанією Valve. Steam виконує роль засобу технічного захисту авторських прав, платформи для багатокористувацьких ігор і потокового мовлення, а також соціальної мережі для гравців. Програмний клієнт Steam також забезпечує установку і регулярне оновлення ігор, хмарні збереження ігор, текстовий і голосовий зв'язок між гравцями.

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Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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