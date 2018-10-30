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      В столиці створять нову лікарню швидкої допомоги, що обслуговуватиме понад мільйон киян

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      Микола Поворозник
      Микола Поворозник / kyivcity.gov.ua

      На правому березі столиці буде споруджено лікарню швидкої медичної допомоги. Вона з’явиться на базі Київської міської клінічної лікарні № 6.

      Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час перевірки робіт із реконструкції лікарні, йдеться на офіційному порталі Києва. 

      За його словами, архітектурний проект лікарні "Правобережна" буде готовий вже до кінця року. Обслуговуватиме лікарня швидкої допомоги мешканців Солом’янського, Святошинського та Голосіївського районів, а це – понад мільйон киян.

      "Правильно буде створити подібний медичний заклад і на правому березі. У лікарні № 6 є всі можливості для цього і всі фахівці. Тож ми ухвалили рішення про створення на її базі центру швидкої допомоги. Це потрібно для того, щоб була забезпечена максимальна доступність, швидкість і якість послуг для жителів міста", – заявив Микола Поворозник.

      Він зазначив, що тільки цього року на охорону здоров’я у бюджеті міста передбачено майже 9 млрд грн, що на 600 млн грн більше, ніж торік. За чотири роки у Києві реконструювали та відремонтували 30 відділень у різних лікарнях міста. Ще 20 відділень планується відкрити після капітального ремонту цього року. Повністю переобладнано та капітально відремонтовано 2 пологових будинки.

      "За два роки у лікарні № 6 був здійснений капітальний ремонт приміщень реанімації та відкрито відділення невідкладної екстреної допомоги на суму 2 млн 100 тис. грн та закуплене сучасне медичне обладнання на суму понад 16 млн грн. Крім того, у серпні цього року лікарня отримала надсучасне обладнання для відділення травматології. Нове обладнання суттєво покращить надання травматологічної допомоги жителям м. Києва. Загалом, у лікарні функціонує 9 клінічних відділень на 460 ліжок, 9 параклінічних відділень та травмпункт", – розповів Микола Поворозник.

      Він зауважив, лікарня "Правобережна" стане єдиною у столиці, яка буде надавати екстрену медичну допомогу і дорослим і дітям.

      Теги: Новини Києва Медицина КМДА
      Джерело: 24 Канал
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