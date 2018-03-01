В туфельках та платті: Кейт Міддлтон пройшлась засніженою вулицею Лондона в легкому вбранні
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка очікує на появу третьої дитини, здивувала британців легким вбранням у зимову погоду.
В останній день зими журналісти помітили вагітну дружину принца Вільяма в сукні без верхнього одягу. На той час в Лондоні сніжило та було досить холодно.
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Як відомо, Кейт Міддлтон відвідала Національну портретну галерею, де відбувалось відкриття виставки. Герцогиня Кембриджська була однією із запрошених гостей заходу.
Для світського виходу Кейт Міддлтон обрала темну сукню з квітковим принтом. Образ дружина принца Вільяма доповнила світлими туфельками на підборах та клатчем такого ж кольору.
Кейт Міддлтон в Лондоні
Кейт Міддлтон на відкритті виставки