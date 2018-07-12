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В Україні гостра нестача сірчаної кислоти, – Держрегслужба

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Сірчана кислота
Сірчана кислота / economics.unian.ua

Українські виробники сірчаної кислоти не можуть задовольнити попит з боку внутрішніх споживачів.

Про це стало відомо в ході першого засідання Моніторингової групи з питань виробництва та імпорту сірчаної кислоти при Державній регуляторної службі України, передає кореспондент UAprom.

"Ми інформуємо прем'єр-міністра (про поточну ситуацію – ред.), будемо просити Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ) в серпні хоча б відкласти введення квот, щоб закінчила роботу Моніторингова група. Ми бачимо ризики зупинки коксохімічних і металургійних підприємств, які не можуть купити сірчану кислоту в Україні і змушені імпортувати її", – сказала глава ДРС Ксенія Ляпіна під час засідання.

Як повідомлялося раніше, Моніторингова група при Держрегслужбі була створена для відстеження реальної ситуації на ринку сірчаної кислоти України.

За її словами, не можна жертвувати споживачами сірчаної кислоти на догоду виробникам. "Це підготовка до монополізації ринку, де будуть тільки посередники, а не виробники", – зазначив спеціаліст, додавши, що "Сумихімпром", СхідГЗК, НВО "Зоря" відмовилися брати участь в роботі Моніторингової групи.

Крім того, глава ДРС розкритикувала сам механізм квотування, як такого, що потенційно може бути корупційним. "Хто перший звернеться, той і отримає квоту", – констатувала К.Ляпіна.

Анатолій Старовойт, голова Асоціації "Укркокс", звернув увагу на те, що на даний момент дефіцит сірчаної кислоти на внутрішньому ринку становить 98 тис. т. "Виробники повинні гарантувати поставки цього обсягу, в іншому випадку через відсутність сірчаної кислоти зупиняться коксохіми і метзаводи", – сказав він.

Олександр Каленков, президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром", наголосив на проблемі рухомого складу. "Потрібні дані по цистернах. Наприклад, за фактом на "Сумихімпром" є 25 цистерн, хоча підприємство заявляє про наявність 60 цистерн. Ще 20 одиниць вони можуть відремонтувати. Але скільки реально цистерн знаходиться в робочому стані – невідомо", – підкреслив він.

Результатом роботи Моніторингової групи може стати скасування квот на імпорт сірчаної кислоти в Україну.

Теги: металургія мито імпорт
Джерело: 24 Канал
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