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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні легше знайти хорошу каву, ніж у Європі, – експерт

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Володимир Шевченко
Володимир Шевченко / 24 канал

Зараз в Україні кавова культура вийшла на новий, значно якісніший рівень. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів співзасновник бренду Veterano Coffee Володимир Шевченко.

За його словами, зараз в Україні кавова культура вийшла на шикарний рівень. "Ми настільки круті, що звичайні клієнти цього навіть не усвідомлюють. Споживач кави у нас вже теж розвинувся дуже круто", – пояснив Шевченко.

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Коли я варився у цій темі у 2013-2014 роках, люди тільки переходили від кави "3в1" і починали розуміти, чим розчинна кава відрізняється від зернової. Коли я повернувся зі служби – люди почали розбиратися у сортах кави. Зараз рівень самого бізнесу у нас вищий, ніж у Європі. Якщо брати дорогий сегмент – у нас набагато більше хороших кав'ярень, ніж в будь-якому місті у Європі,
– наголосив співзасновник бренду Veterano Coffee.

Він також додав, що нещодавно чемпіон світу з приготування кави у турці Слава Бабич – повернувся з турне по Європі з точно такими ж емоціями: в Україні набагато простіше знайти хорошу каву.

За його словами, це пов’язано із тим, що українці виявилися перфекціоністами і намагаються розвивати цей бізнес із дотриманням усіх можливих правил приготування кави.

"У Європі цього немає, вони багато до чого ставляться абияк: якось затемперували, якось налаштували, якось тече. У нас частіше намагаються довести напій до ідеалу", –  пояснив Шевченко.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути

До слова, експерти запевняють, що кавовий аромат здатний покращити у людей виконання аналітичних завдань, зокрема, складного стандартизованого тесту GMAT для вступників до закордонних бізнес-шкіл.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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