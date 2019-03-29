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      В Україні мільярди гривень екоподатку використовуються не за призначенням, – ЗМІ

      44 Читать новость на русском
      Екоподаток
      Екоподаток / 5.ua

      Екологічний податок, який сплачують великі підприємства для підтримки екології, обчислюється мільярдами гривень, але при цьому він є неефективним для підтримки екології в зв'язку з тим, що дані кошти найчастіше спрямовуються не на екологічні проекти, а на інші цілі.

      Про це повідомляє в своєму матеріалі видання "Обозреватель".

      Так, за словами, голови "Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами" Кирила Косоурова, гроші "розмиваються", йдуть не на прямі екологічні проекти, а на ремонт каналізацій або інші комунальні об'єкти.

      "Ремонтувати каналізації – це, звичайно, добре, але цим повинні займатися місцеві бюджети. На рівні держави гроші йдуть не завжди за призначенням. Їх можуть перекинути на покриття пенсій, постачання армії і так далі. До того ж, у нас в країні не так багато екопроектів, з фахівцями також проблема, тому цим питанням не особливо цікавляться. Тим більше, на скільки пам'ятаю, з 2017 року місцеві бюджети істотну частину грошей просто не використовували", – пояснює OBOZREVATEL Кирило Косоуров.

      Як вказує видання, наприклад, Донецька ОДА активно освоює гроші від екоподатку, не маючи навіть в своєму штаті необхідних фахівців. Тільки за період з 2016 по 2018 року місцевий департамент використовував на екологію понад 360 мільйонів гривень.

      "Окремо проводились роботи з реконструкції очисних споруд деяких міст Донецької області, які відбувалися за механізмом надання субвенцій місцевим органам влади. На ряд реконструкцій відкриті кримінальні провадження у розтраті бюджетних коштів (Бахмут, Костянтинівка)", – пише видання.

      При цьому, як запевняють в ЗМІ, місцеві органи продумали схеми з освоєння грошей під різні проекти. Кошти витрачаються хаотично, без будь-якої продуманої стратегії.

      Також вказується, що в багатьох країнах світу екоподаток є дієвим способом підтримки екології.

      blog_ava
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      Теги: Екологія Податки Гроші
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