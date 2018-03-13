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В Україні перейменували 7 населених пунктів: перелік

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Нардепи перейменували сім сіл в Україні
Нардепи перейменували сім сіл в Україні / Фото з відкритих джерел

Народні депутати підтримали постанови про перейменування низки українських сіл у Сумській, Львівській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Івано-Франківській областях, а також на Закарпатті.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

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Так, нардепи перейменували село Черепівка Тернівської селищної ради Недригайлівського району Сумської області на село Мала Черепівка.

Село Дібрівка Брусилівського району Житомирської області називатимуть селом Дубрівка.

Село Сірники Ланівської сільської ради Перемишлянського району Львівської області перейменували на село Серники.

Селу Падалки Гожулівської сільської ради Полтавського району Полтавської області змінили назву на Біологічне.

Села Чубівка Смілянського району Черкаської області перейменували на село Ленське.

Село Глибока Богородчанського району Івано-Франківської області називатимуть Глибоке.

Село Велятин Хустського району Закарпатської області перейменували на село Велятино.

Нагадаємо, 22 лютого Київська міська рада на своєму засідання перейменувала Московський міст на Північний.

Теги: Новини політики Новини України Новини Черкас Декомунізація Новини Львова Новини Житомира Новини Полтави Новини Закарпаття Новини Івано-Франківська Суми
Джерело: 24 Канал
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