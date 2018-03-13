В Україні перейменували 7 населених пунктів: перелік
Народні депутати підтримали постанови про перейменування низки українських сіл у Сумській, Львівській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Івано-Франківській областях, а також на Закарпатті.
Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.
Читайте також: Назва "Верховна Рада" є радянською спадщиною, – В'ятрович
Так, нардепи перейменували село Черепівка Тернівської селищної ради Недригайлівського району Сумської області на село Мала Черепівка.
Село Дібрівка Брусилівського району Житомирської області називатимуть селом Дубрівка.
Село Сірники Ланівської сільської ради Перемишлянського району Львівської області перейменували на село Серники.
Селу Падалки Гожулівської сільської ради Полтавського району Полтавської області змінили назву на Біологічне.
Села Чубівка Смілянського району Черкаської області перейменували на село Ленське.
Село Глибока Богородчанського району Івано-Франківської області називатимуть Глибоке.
Село Велятин Хустського району Закарпатської області перейменували на село Велятино.
Нагадаємо, 22 лютого Київська міська рада на своєму засідання перейменувала Московський міст на Північний.