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      В Україні підрахували, скільки грошей з бюджету можуть перенаправити на боротьбу з коронавірусом

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      На боротьбу з коронавірусом можуть перенаправити 5 мільярдів гривень / nbcnews.com

      У Рахунковій палаті підрахували, що нині у державному бюджеті є щонайменше 5 мільярдів гривень, які можна перенаправии на підтримку медицини і боротьбу з коронавірусом. Голова Рахункової палати Валерій Пацкан наголосив, що в умовах епідемії кожна копійка з держбюджету має використовуватися ефективно.

      Ті 5 мільярдів гривень, які зараз можна перенаправити, можуть піти на захисні медичні маски для населення, тест-системи, апарати штучної вентиляції легень, розповів Пацкан. Про це повідомляє Рахункова палата.

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      Звідки можуть перенаправити гроші:

      • 1,4 мільярда гривень – не розподілені гроші резервного фонду;
      • 200 мільйонів гривень – гроші, передбачені місцевим бюджетам на стабілізаційну дотацію;
      • 300 мільйонів гривень – гроші на фінансування Бюро фінансових розслідувань, яке досі не розпочало роботу;
      • 1,2 мільярда гривень – можливість відтермінувати видатки за держпрограмою "статистичні спостереження;
      • 1,1 мільярда гривень – гроші, які вдалося зекономити на виплатах допомог, компенсацій тощо;
      • 600 мільйонів гривень – можливість зменшити видатки на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління.

      Загалом у бюджеті вдалося знайти щонайменше 5 мільярдів гривень, які можна перенаправити. Це мінімум, що Рахунковій палаті вдалося знайти під час оперативного аналізу держбюджету,
      – наголосив Валерій Пацкан.

      Крім того, він закликав депутатів виступити за перенаправлення грошей з субвенцій на першочергові потреби регіонів, зокрема придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я.


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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Гроші Бюджет Бюджет 2020 Рахункова палата Новини України Новини політики
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