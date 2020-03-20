В Україні підрахували, скільки грошей з бюджету можуть перенаправити на боротьбу з коронавірусом

У Рахунковій палаті підрахували, що нині у державному бюджеті є щонайменше 5 мільярдів гривень, які можна перенаправии на підтримку медицини і боротьбу з коронавірусом. Голова Рахункової палати Валерій Пацкан наголосив, що в умовах епідемії кожна копійка з держбюджету має використовуватися ефективно.

Ті 5 мільярдів гривень, які зараз можна перенаправити, можуть піти на захисні медичні маски для населення, тест-системи, апарати штучної вентиляції легень, розповів Пацкан. Про це повідомляє Рахункова палата.

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Звідки можуть перенаправити гроші:

1,4 мільярда гривень – не розподілені гроші резервного фонду;

– не розподілені гроші резервного фонду; 200 мільйонів гривень – гроші, передбачені місцевим бюджетам на стабілізаційну дотацію;

– гроші, передбачені місцевим бюджетам на стабілізаційну дотацію; 300 мільйонів гривень – гроші на фінансування Бюро фінансових розслідувань, яке досі не розпочало роботу;

– гроші на фінансування Бюро фінансових розслідувань, яке досі не розпочало роботу; 1,2 мільярда гривень – можливість відтермінувати видатки за держпрограмою "статистичні спостереження;

– можливість відтермінувати видатки за держпрограмою "статистичні спостереження; 1,1 мільярда гривень – гроші, які вдалося зекономити на виплатах допомог, компенсацій тощо;

– гроші, які вдалося зекономити на виплатах допомог, компенсацій тощо; 600 мільйонів гривень – можливість зменшити видатки на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління.

Загалом у бюджеті вдалося знайти щонайменше 5 мільярдів гривень, які можна перенаправити. Це мінімум, що Рахунковій палаті вдалося знайти під час оперативного аналізу держбюджету,

– наголосив Валерій Пацкан.

Крім того, він закликав депутатів виступити за перенаправлення грошей з субвенцій на першочергові потреби регіонів, зокрема придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я.



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