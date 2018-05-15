В Україні подорожчав бензин і дизпаливо: перелік мереж АЗС

За один день, у період з 14 по 15 травня, у деяких мережах автозаправних станцій України зросли роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне.

Про це повідомляє Enkorr із посиланням на Консалтингову групу А-95.

Так, на станціях Овіс всі види пального подорожчали на 60 копійок за літру. Так пальне А-92 у цій мережі АЗС здорожчало до 27 гривень 54 копійок за літру, А-95 – до 28 гривень 56 копійок, дизпаливо – до 26 гривень 88 копійок.

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Тим часом у мережі АЗС Glusco ціни на пальне зросли на 20 копійок за літру.

Мережі AMIC, Shell, KLO, Glusco, Автотранс і Jazz Oil підвищили ціни на пальне 1-18 копійок за літру.

Зазначимо, що до підвищення операторами українського ринку роздрібних цін на пальне призвело зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Якщо тенденція зростання світових цін збережеться, оператори АЗС вже найближчим часом можуть підвищити ціни бензинів і дизпального в межах 1 гривні за літру.