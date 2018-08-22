В Україні суттєво знизився державний борг: у Мінфіні заявили про плани ще більше скоротити його

Рівень прямого державного боргу України до валового внутрішнього продукту (ВВП) до теперішнього часу знизився до 60%. Окрім того, Україна має намір скоротити прямий держборг до 52% ВВП до кінця 2019 року.

Про це 22 серпня на засіданні уряду заявила виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Державний борг до ВВП знизився до 61,5% на кінець 2017 року, ми бачимо зараз зниження вже до здоровішого рівня – 60% ВВП", – сказала Маркарова.

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"Наша стртегія і цілі дуже амбітні: до кінця цього року досягти 60%, наступного року – 52% і до кінця 2020 року – мати борг не більше 49% ВВП. Це амбітніша мета ніж та, яку ми ставили раніше", – заявила в. о. міністра фінансів.

До слова, затверджена на початку грудня 2017 року Стратегія управління держборгом на 2017-2019 роки передбачала скорочення прямого держборгу до кінця 2018 року до 62% ВВП.