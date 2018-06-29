В Україні запровадили плату за видачу монет

З 1 серпня Національний банк України вводить плату за видачу розмінних монет номіналом 10 і 50 копійок.

Про це йдеться в постанові регулятора № 71 від 25 червня 2018 року, передає Економічна правда.

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У документі зазначили, що тариф за видачу монетам номіналом 10 копійок складе 20 гривень за 1 тисячу штук, номіналом 50 копійок –35 гривень на 1 тисячу штук. Видача монетам номіналами 1,2,5 і 25 копійок залишається безкоштовною.

Наразі видача будь-яких монет є безкоштовною.

Нагадаємо, Нацбанк припиняє карбувати дрібні монети – він дозволив продавцям не давати покупцям решту.