В Україні зростуть ціни на продукти, – експерт

У 2019 році українцям слід очікувати на подорожчання таких продуктів як м'ясо, картоплю та чорний хліб. Ціна на м’ясо зросте на 10-12%, а картоплю – на 30%.

Про це заявив глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, пише УНН.

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М'ясо буде одним з лідерів у підвищенні цін, але в гривні. Якщо рахувати у відсотках, то воно поступиться крупам, картоплі. Ціна на чорний хліб також підскочить, він коштує дорожче, ніж в країнах східної Європи. З цим нічого зробити не можна, бо імпортувати хліб ніхто не буде,

– повідомив Дорошенко.

Крім того, глава Асоціації додав, що через проблеми з сировиною є ймовірність, що підстрибне ціна і на молочні продукти. Також зросте вартість гречки, манної, перлової, ячної та кукурудзяної крупи.

Єдине, що може впасти у ціні, це пшоняна крупа, бо вона зараз коштує майже як рис. Пшоняна крупа ніколи так дорого не коштувала, тому схильна до зниження в ціні, – додав Дорошенко.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року зросте мінімальна зарплата. Це гарантовано вплине на доходи державного та місцевих бюджетів.