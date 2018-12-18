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      В Україну заходить великий європейський оператор з видобутку газу

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      Європейський оператор з видобутку газу заходить в Україну
      Європейський оператор з видобутку газу заходить в Україну / фото з відкритих джерел

      Протягом двох останніх років урядом і парламентом України були проведені важливі реформи в газовидобутку, значні зміни відбулися у законодавстві, які позитивно оцінюють іноземні та вітчизняні інвестори.

      Про це на прес-конференції 18 грудня повідомив виконавчий директор асоціації газодобувних компаній Роман Опімах.

      "Нещодавно уряд зробив логічний крок, дозволивши залучати іноземних та вітчизняних інвесторів, пропонуючи їм об'єкти для інвестування. Так, минулого тижня був даний старт онлайн аукціону, на якому для інвесторів було запропоновано 10 майданчиків з 30. Сьогодні Кабмін затвердив 11 угод для підписання договорів за розподілом продукції. Це – визначна подія, такого вже не було багато-багато років, і ми очікуємо активного інтересу з боку іноземних компаній ", – зазначив Роман Опімах.

      За його словами, більше 40% дільниць, які запропонував Кабмін, досягають майже 20 тисяч квадратних кілометрів на суші. Крім того, сьогодні уряд затвердив комплексні умови для участі в розробці Юзівського родовища компанії чеського холдингу ПРН.

      Член керівництва підприємства Nafta і проект-менеджер холдингу ПРН Роберт Бунд повідомив, що дізнався про Юзівському родовищі рівно два роки тому, в грудні 2016 року.

      "Після ретельної підготовки і збору інформації у вересні наступного року я запропонував цей проект концерну ПРН і мені сказали, да - це те, що ми хотіли зробити в Україні і це та інвестиція, яка цікава", – зазначив Роберт Бунд.

      За його словами, холдинг ПРН ділиться на дві основні галузі. Перша – це виробництво електроенергії і видобуток вугілля, а друга, це так званий дистрибутивний бізнес, куди входить дистрибуція газу, електроенергії, збереження газу.

      "Компанія Nafta, яка повинна була стати дистриб'ютором Юзівського родовища, входить до холдингу ПРН в групі регульованого бізнесу і у неї є всі ресурси, щоб займатися таким проектом, як Юзівське. Коротко по наших цифрах, в минулому році показник EBIDTA склав два мільярди євро, оборот холдингу склав близько шести мільярдів. В цілому, холдинг є власником активів на 11 мільярдів євро. Це коротка характеристика і гарантія того, що компанія-інвестор готова нести всі зобов'язання, які були підписані урядом України. Протягом останніх двох років я неодноразово зустрічався з прем'єр-міністром, паном Гройсманом. Він, як і уряд в цілому зрозумів, що наші плани досить прозорі і що у нас достатньо і фінансових і технічних ресурсів для того, щоб ми могла розвивати цей проект на високому рівні. Технічним гарантом цього проекту буде компанія Nafta, яка займається видобутком газу понад сто років", – підсумував Роберт Бунд.

      Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула зазначив, що чехи і словаки довели, що є надійними партнерами України в Європі. За його словами, ще в 2014 році компанія Eurostream початку реверние поставки природного газу з ЄС в Україну.

      "Більше чотирьох років ми підтримуємо курс уряду України на збільшення власного видобутку газу для досягнення енергетичної незалежності країни і готові сприяти залученню надійних європейських інвесторів серед найбільших нафтогазовидобувних компаній", – зазначив Радек Матула.

      Як повідомила заступник міністра з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, сьогодні був зроблений важливий крок в напрямку енергонезалежності. Крок назустріч новим інвестиціям.

      На засіданні уряду затверджено конкурсні умови для 12 нових проектів щодо укладення угод про розподіл продукції. Україна розраховує залучити більше 50 мільярдів гривень до видобутку вуглеводнів в результаті укладення майбутніх угод.

      Конкурси будуть проведені з максимальною прозорістю. Для підвищення прозорості були включені норму, що зобов'язує заявників розкривати не тільки інформацію про своїх учасників, але і фактичних кінцевих бенефіціарів.

      Претенденти будуть мати 3 місяці з моменту публікації конкурсної документації для ознайомлення, прийняття рішення та реєстрації конкурсної заявки.

      Конкурсні умови передбачають мінімальний обсяг інвестицій, перелік і термін проведення робіт на ділянці, основні критерії розподілу продукції і особливості умов угоди з боку держави.

      Таким чином, в 2019 році держава запропонує інвесторам на аукціонах і конкурсах понад 40 нафтогазових ділянок загальною площею понад 20 тисяч квадратних кілометрів.

      Довгоочікуваний крок для газодобувної галузі і закономірне продовження стратегічної політики збільшення обсягів власного газовидобутку.

      Теги: Новини України Газ Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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