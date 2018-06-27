14:52
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 21°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

В УЗ проблеми з перевезеннями на заході та на сході країни, – транспортний комітет ВР

126 Читать новость на русском
Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / neolit.ua

"Укрзалізниця" (УЗ) не може забезпечити перевезення вантажів на західному і східному напрямках, що призводить до втрат для української економіки.

Про це заявив член парламентського комітету з питань транспорту, народний депутат від "Опоблоку" Володимир Гусак в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Якщо, наприклад, говорити про дуже важливий показник для українського експорту, для української економіки – це надходження по залізниці сировини в Маріуполь, якщо в січні-лютому вийшли на показник 21 маршрут на добу, то зараз цей показник знову знизився до рівня минулого року – 15-16 маршрутів. І маріупольські металургійні комбінати були змушені скоротити виробництво. А це прямі втрати для української економіки і бюджету держави. Так само є постійні проблеми на західній залізниці, де весь час виникають затори з поїздів. Там не вистачає як організації, так і тепловозів, і західна "Укрзалізниця" просто не встигає перевозити весь той обсяг вантажів, які вона повинна перевозити", – стверджує нардеп.

За його словами, великі проблеми в УЗ спостерігаються ще з 2014 року.

"За цей час на "Укрзалізниці" змінилося вже 4 генеральні директори, там не було постійного керівництва. Часто "Укрзалізницею" керували випадкові люди, і ситуація весь час погіршувалася. Можна сказати, що за останні роки "Укрзалізниця" стала вже справжньою перешкодою для економічного зростання в Україні", – переконаний Гусак.

Нардеп також вважає, що УЗ прикривається вирішенням наболілих проблем, необґрунтовано підвищуючи тарифи для українського бізнесу.

"Укрзалізниця" каже: добре, у нас немає тепловозів, у нас немає вагонів, давайте ми підвищимо тарифи, купимо вагони і тепловози, і вирішимо проблеми перевезення вантажів. Тарифи підвищували. Ми досі не можемо розібратися, куди пішли гроші від цих підвищень тарифів. За останні роки (інвестицій, – ред.) було дуже мало, нові вагони не купувалися, незважаючи на те, що гроші збиралися. Так само не купувалися і нові локомотиви", – запевняє депутат.

Раніше Володимир Гусак заявляв, що через УЗ в Україні зривається програма дорожнього будівництва, а українські металурги змушені скорочувати обсяги виробництва через збої та обмеження перевезень по залізниці. Особливо критична ситуація спостерігалася на ділянці Комиш – Зоря – Волноваха, що веде до Маріуполя.

Теги: Укрзалізниця металургія Міністерство транспорту України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
сьогодні, 14:00 День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
193
Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
сьогодні, 13:00 Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
Павло Казарін 371
Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
сьогодні, 12:00 Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
Юрій Бутусов 2137
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
сьогодні, 11:00 Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Денис Бігус 448
Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
сьогодні, 11:00 Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
Павло Казарін 1365
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук