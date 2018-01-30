В яку суму обійшовся елітний відпочинок родини Луценка: несподівані дані журналістів

Родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з видом на океан комплексу Four Seasons Resort, найдорожчого готелю Сейшелів. Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся щонайменше у 52 тисячі євро. Сам він назвав його "не надмірним" і таким, "що собі дозволяє середній клас".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

За інформацією журналістів, родина Юрія Луценка (сам генпрокурор, його дружина народний депутат Ірина, син Віталій та син Олександр із дружиною) орендувала на 8 ночей дві вілли готельного комплексу Four Seasons Resort на острові Має (Сейшели) з 3 січня по 11 січня 2018 року.

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Журналісти повідомляють, що Луценки орендували дві вілли категорії "на пагорбі з виглядом на океан".



Елітний відпочинок генпрокурора Юрія Луценка та його родини

На офіційному сайті Four Seasons йдеться, що вілли такої категорії мають площу 186 квадратних метрів, з басейнами, "незабутнім панорамним видом на бірюзові і блакитні води затоки і навколишні його гори".

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На офіційному сайті готелю вказано, що наразі середня вартість добової оренди однієї такої вілли – 2648 євро.



Юрій Луценко орендував дві шикарні вілли

Таким чином, 8-денна оренда однієї вілли складає 21 184 євро, двох – 42 368 євро. Крім цього, журналісти повідомляють, що родина сплатила готівкою 10 473 євро за додаткові послуги. Найвитратніші серед них – оренда гелікоптера (1 440 євро), витрати в магазині сувенірів (1 265 євро). Таким чином, сукупно витрати на відпочинок усієї родини чиновника склали понад 52 тисяч євро.

В інтерв’ю газеті "Сегодня" Юрій Луценко розповів, що негрошові подарунки від сина Олександра, які задекларував генпрокурор та його дружина народна депутатка Ірина Луценко (по 170 000 гривень, або 10 тисяч євро) були поїздкою на відпочинок. Однак подарованих Ірині та Юрію Луценкам 10 тисяч євро не вистачило б на оренду вілли.

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Таку невідповідність вартості подарунку і витрат на оренду Юрій Луценко пояснив у коментарі журналістам Радіо Свобода.

Всі кошти, які ми заплатили, будуть вказані у наступній декларації. Я вказав у декларації подарунок сина, який займається бізнесом, який надав нам кошти для оплати відпочинку. Решта коштів, які ми витратили там на інші потреби, також будуть вказані в нашій декларації у березні-квітні,

– заявив Юрій Луценко.

Генеральний прокурор також зазначив, що наявні у його кошти родини "дозволяють такі речі", а сам відпочинок "не мав жодної надмірності, він вкладається в те, що собі дозволяє середній клас".

Зазначимо, що у вересні відбулося гучне весілля 28-річного сина генпрокурора Олександра Луценка.

На весіллі були присутні перші особи держави, а також низка міністрів та народних депутатів. Про це йшлося в матеріалі "Весілля по-генпрокурорськи", під час зйомок якого журналісти програми "Схеми" зазнали нападу з боку працівників Управління державної охорони.