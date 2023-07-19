У Києві лікарів звинуватили у недбальстві й смерті бійця ЗСУ: чи хотіли слідчі "зам'яти" справу

У мережі пишуть, що, ймовірно, через недбальство лікарів медзакладу Солом'янського району столиці загинув військовослужбовець. Близькі бійця написали заяву в поліцію. Також вони стверджують, що слідчі намагалися "зам'яти" цю справу.

У понеділок, 17 липня, відійшов на той світ вояк 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадим з позивним "Фізрук". Чи справді смерті захисника можна було запобігти, якщо – так, то хто винен, що він помер? У цьому розбирався 24 Канал.

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Як не стало Вадима

У своїх соціальних мережах користувачка Аліна написала про смерть свого друга. За її словами, у ній винні працівники Київської міської клінічної лікарні №4, що розташована у Солом'янському районі.

Смерть застала його зовсім не на фронті, а у нашій столиці – у Києві. Вадим загинув на території Київської міської клінічної лікарні Солом'янського району, де проходив лікування.



Вадим "Фізрук" у лікарні / Фото з інстаграму Іцелєвої Аліни

Власне, упродовж чотирьох годин Вадим перебував на території медичного закладу, у якому лікувався упродовж останніх тижнів після приїзду із зони бойових дій. Йому було погано і лікарі нібито відмовлялись надавати необхідну допомогу. Тоді друг бійця викликав швидку іншої лікарні – лише це, на думку Аліни, змусило медиків діяти.

Чотири години він лежав і вмирав на вулиці й ніхто нічого не зробив, щоб йому допомогти. Його побратим, безрезультатно закликаючи працівників лікарні виконати свій обов'язок, був змушений викликати карету швидкої допомоги, яка їхала з іншого медзакладу. І тільки тоді Вадима занесли до приміщення той самої лікарні.

Однак в Солом'янській лікарні захисника не відправили до реанімаційного відділу, а, як стверджує Аліна, прив'язали до ліжка. Через 16 годин було оголошено, що військовий нібито "раптово помер".



Загиблий військовий Вадим "Фізрук" / Світлина з інстаграму Іцелєвої Аліни

Що кажуть в поліції

Вадим від початку повномасштабного вторгнення минулого року служив добровольцем. За словами близьких, він був розвідником, ветераном і висококласним фахівцем з безпілотної розвідки.

Журналісти 24 Каналу сконтактували з Солом'янським управління поліції. Нам підтвердили, що надійшла заява від батька Вадима щодо, ймовірно, неналежного виконання лікарями своїх обов'язків. Наразі ведеться слідство у цій справі.

Слідчі розбираються,

– лаконічно сказали нам у коментарі.

Також у коментарях до свого допису Аліна, яку ми цитували вище, припустила, що бійця могли побити охоронці, тому й він потребував медичної допомоги. Однак разом з тим вона зазначила, що наразі ведеться слідство й передчасних висновків робити не варто.

Згодом пресслужба поліції Києва опублікувала допис, у якому підтвердила версію подій, яка є в мережі (окрім можливого факту побиття охоронцями).

Слідство ведеться за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) та частиною 1 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).

"Для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза", – написали в правоохоронних органах.

Слідчі також винні?

У своїх історіях в інстаграмі подруга Вадима, з-поміж іншого, звинуватила начальницю слідчого відділення Солом'янського управління поліції Іванець Олену Анатоліївну та молодшу слідчу Кротенко Варвару Миколаївну в неважному виконанні своїх обов'язків.

Як написала Аліна, приїхавши в лікарню, у якій помер захисник, Кротенко "розписалась, де потрібно й поїхала по своїх справах", а її начальниця Іванець нібито до останнього не хотіла запускати будь-які процеси в цій справі.

Тільки коли в розмову включився начальник відділення та начальник відділу слідства, давши їй (Іванець – 24 Канал) зрозуміти, що треба працювати, ось тоді вона просто закрила рот, але нічого по суті запропонувати не змогла,

– йдеться в джерелі.

Також до місця роботи Іванець вирішили навідатись, ймовірно, побратими загиблого Вадима. Вони хотіли розпитати в неї, чому справу нібито хотіли "зам'яти", однак вона відмовилась з ними говорити.

Іванець не захотіла говорити про загиблого Вадима: дивіться відео з інстаграму Іцелєвої Аліни

Журналісти 24 Каналу намагалися зв'язатися і з Кротенко, і з Іванець, однак працівниці правоохоронних органів не відповіли на дзвінки.

Варто сказати, що ми також сконтактували з Державним бюро розслідувань, яке якраз-таки відповідає за розслідування кримінальних проваджень у справах чиновників та всіх державних службовців.

Речниця з комунікацій Тетяна Сапьян констатувала, що станом на 15:00, 19 липня до Бюро не надходило звернень чи заяв щодо перевірки цих слідчих.