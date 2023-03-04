Україна отримає від Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяли раніше, – Пристайко
Джерело:"Радіо Свобода"
Британія продовжує надавати потужну підтримку Україні. Нещодавно стало відомо, що наші воїни отримають вдвічі більше танків, ніж раніше обіцяли британські партнери.
Зокрема, про це заявив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Він зауважив, що допомога від Британії перебуває в декількох площинах.
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Британія посилить підтримку України
Пристайко говорить, що раніше Україна давала запит на військові навчання для певної кількості бійців. Натомість зараз Британія пропонує збільшити цю кількість у 2,5 раза.
Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти. Якщо танки, то 14 танків нам пообіцяли, а в результаті візиту президента Зеленського домовлено, що ця кількість зросте вдвічі,
– заявив посол.
Нагадаємо, що йдеться про танки Challenger 2, які вже цієї весни мають прибути до України. Пристайко також додав, що Україна отримає від Британії 33 одиниці 155-міліметровх установок AS-90.
До слова, нещодавно Велика Британія оголосила про можливість надання Україні додаткових Challenger 2. Це залежатиме від рівня загрози та оборонних потреб.
Зброя для України: останні новини
- 3 березня у Вашингтоні оголосили про 33-й пакет військової допомоги Україні. Розмір цієї допомоги становить 400 мільйонів доларів.
- У межах нового пакету військової допомоги Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley та інше озброєння.
- Президент Зеленський повідомив, що Україна вже домовилась із Великою Британією про далекобійну зброю. Також очільник країни закликає західні держави надати більш далекобійну зброю Україні, щоб захищати цивільне населення.
- Благодійний Фонд Сергія Притули закупив 101 гусеничний броньовик. Притула наголосив, що вперше наша армія отримує таку велику партію бронетехніки не за лінією міжнародної допомоги, а завдяки донатам сотень тисяч українців.
- Після завезення в Україну команда Фонду передає броньовики Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, а військові займатимуться розподілом по бригадах.