Вагітні росіянки масово їдуть народжувати до Аргентини: яка справжня причина

Останніми днями в Аргентині зафіксували потік вагітних росіянок. Міграційні служби почали відмовляти їм у в'їзді до країни.

За даними видання, 33 вагітні жінки (на 32-34 тижнях вагітності) прибули одним рейсом до Аргентини. Кількох жінок спочатку не пропустили на паспортному контролі, а згодом – затримали.

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Чому росіянки масово їдуть до Аргентини

Аргентинська поліція заявила про те, що жінки приїхали в країну заради народження дитини. Фактор появи дитини на світ в Аргентині зумовлює автоматичне отримання нею громадянства країни і дасть змогу отримати паспорт батькам через два роки.

Підозри правоохоронців викликало те, що візи громадянки Росії оформляли "з метою туризму". Ізоляція Москви від Заходу зробила Аргентину популярним напрямком для сімей, які хочуть дати своїм дітям привілеї другого громадянства.

Проблема в тому, що вони приїжджають, народжують дітей, а потім залишають Аргентину, щоб ніколи не повернутися. Ми не можемо дозволити їм безсоромно брехати нам, кажучи, що вони туристи, хоча ними не є,

– заявила директорка імміграційного офісу Аргентини Флоренсія Каріньяно.

За статистикою аргентинської міграційної служби, за минулий рік у країну прибули 10 500 вагітних росіянок. Значна частина з них після народження дітей залишила територію Аргентини.

В аеропорту затримали 18 жінок

Відтак, а аеропорту Буенос-Айреса затримали 18 вагітних росіянок за звинуваченням у "брехливому туризмі".

Найбільш цинічним є те, що адвокат, який представляє інтереси однієї з жінок, Крістіан Рубілар, заявив, що його клієнтка приїхала до Аргентини, "рятуючись від війни". Подальша доля затриманих розглядатиметься після вивчення обставин їхнього прибуття до Аргентини.

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