"Було 40 дітей", – вагнерівець зізнався у вбивстві 400 осіб у підвалі Бахмута

Найманець ПВК "Вагнера" Алзамат Улдаров зізнався, що жорстоко вбив 40 дітей. Це сталося у Бахмуті в березні цього року.

Вагнерівець отримав команду "знищити всіх". У підсумку він вбив 300 – 400 осіб, які перебували в одному з підвалів у Бахмуті.

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Вагнерівець розповів про знищення підвалу з 40 дітьми

За словами окупанта, 18 березня 2023 року у Бахмуті йому дали наказ на знищення всіх мирних мешканців.

Коли я зайшов до підвалу, там були діти. І мені була команда не випускати жодного. Я виконав команду. Я зі своїм гуртом поклав усіх. Ми всіх лишили там. Ми нікого не випустили. Там було близько 40 дітей. Загалом було 300 – 400 осіб. Я дав команду на знищення всіх,

– зізнався вагнерівець.

Він розповів, що це був великий будинок – 9 поверхів. Цілий підвал був забитий та замінований.

"Я вирішив обнулити всіх!... Діти постраждали. Шкода дітей. Багато дітей загинуло. Було таке, так. Не приховуємо. Це на моїх руках кров", – цинічно сказав Улдаров.

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