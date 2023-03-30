"Вагнерівці" не можуть наступати на Бахмут: змушені просити підтримки у армії Росії
У ПВК "Вагнера" серйозні проблеми на фронті. Вони вже не можуть самостійно забезпечувати наступ у районі Бахмуту.
Тому "вагнерівці" просять про підтримку російську "другу армію світу". Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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"Вагнерівці" змушені просити підтримки армії Росії
За словами Череватого, російські терористи майже 9 місяців не полишають спроб окупувати Бахмут, але Збройні Сили України тримають оборону та стабілізують фронт.
Череватий наголосив, що головна сила окупантів – це ПВК "Вагнера".
Але в силу щоденних втрат під сотню, а іноді і понад дві сотні вбитими, їм не вистачає особового складу, навіть оцих колишніх в'язнів. Ми бачимо, що динаміка така, що вони змушені підсилюватися підрозділами регулярної армії окупанта,
– розповів речник.
Отже, "вагнерівці" просять у російської армії підтримку авіації та артилерії. Череватий додав, що вони вихвалялися, що у них все автономне, однак ПВК "Вагнера" не можуть забезпечити себе повною мірою, щоб вести наступ.
Стан "вагнерівців" на фронті: що відомо
- У розвідці Британії розповіли, що одним з ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, стало відтіснення російських бойовиків групи "Вагнера" з дороги 0506. Ця другорядна сільська дорога стала критично важливою лінією постачання для українських захисників.
- До речі, нестачу особового складу, що спричинена колосальними втратами у лавах "вагнерівців" у Бахмуті, Росія поповнює десантниками та мотострілецькими підрозділами регулярної армії.
- Нещодавно стало відомо, що у Краснодарському краї кладовище з "вагнерівцями" продовжує розростатися. За кілька місяців з'явилися сотні свіжих могил.