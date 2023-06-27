Перекидання ПВК "Вагнера" у Білорусь: у ДПСУ розповіли, чи будують бази для посіпак Пригожина
Джерело:Держприкордонслужба
Нещодавно у мережі з'явилося повідомлення про нібито будівництво таборів для найманців ПВК "Вагнера" на території Білорусі. У ДПСУ розповіли, що активно стежать за ситуацією, яка розгортається з вагнерівцями.
Попри це, у службі заявили, що наразі Москва не перекидає посіпак Пригожина у Білорусь. Однак ДПСУ порадили все ж не недооцінювати нашого ворога.
Дивіться також Конкурент не потрібний, – опозиціонерка розповіла, що чекає на Пригожина в Білорусі
У ДПСУ розповіли про ситуацію з вагнерівцями у Білорусі
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко прокоментував оперативну ситуацію у Білорусі. За його словами, інформація про будівництво баз для вагнерівців на території Білорусі наразі не є дійсною
На цей момент таких робіт ми не фіксуємо,
– сказав він.
Однак Демченко наголосив, що повністю цього варіанту розвитку подій виключати цього не можна. Він наголосив, що за ситуацією в Білорусі активно стежить наша розвідка, а також підрозділи українських прикордонників.
ПВК "Вагнера", ймовірно, хочуть перекинути у Білорусь
- Після невдалого заколоту Пригожина та його відправляння в Білорусі у мережі з'явилася інформація, що нібито в Могильовській області цієї країни почали будувати табори для найманців ПВК "Вагнера". Першу таку базу, ймовірно, розмістять в білоруському місті Осиповичі й відправлять туди приблизно 8 тисяч осіб.
- Попри це, моніторингова організація "Беларускі Гаюн" спростувала цю інформацію, зазначивши, що наразі вони не фіксували переміщення вагнерівців. Там зазначили, що станом на 26 червня жодних колон ПВК, які рухаються до Білорусі або вже перебувають в країні – немає.
- В українській розвідці 26 червня також зазначили, що наразі немає інформації про перекидання вагнерівців у Білорусь. У відомстві підкреслили, що це лише політичні заяви.
- Такі заяви одразу спровокували паніку серед українців щодо недостатнього укріплення наших північних кордонів. Однак військовий експерт й аналітик Андрій Харук зазначив, що загрози для Півночі України ПВК "Вагнера" наразі не становить. За його словами, далі нашого кордону вони не зможуть пройти, якщо раптом вирішать спробувати це зробити.