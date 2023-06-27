Перекидання ПВК "Вагнера" у Білорусь: у ДПСУ розповіли, чи будують бази для посіпак Пригожина

Нещодавно у мережі з'явилося повідомлення про нібито будівництво таборів для найманців ПВК "Вагнера" на території Білорусі. У ДПСУ розповіли, що активно стежать за ситуацією, яка розгортається з вагнерівцями.

Попри це, у службі заявили, що наразі Москва не перекидає посіпак Пригожина у Білорусь. Однак ДПСУ порадили все ж не недооцінювати нашого ворога.

Дивіться також Конкурент не потрібний, – опозиціонерка розповіла, що чекає на Пригожина в Білорусі

У ДПСУ розповіли про ситуацію з вагнерівцями у Білорусі

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко прокоментував оперативну ситуацію у Білорусі. За його словами, інформація про будівництво баз для вагнерівців на території Білорусі наразі не є дійсною

На цей момент таких робіт ми не фіксуємо,

– сказав він.

Однак Демченко наголосив, що повністю цього варіанту розвитку подій виключати цього не можна. Він наголосив, що за ситуацією в Білорусі активно стежить наша розвідка, а також підрозділи українських прикордонників.

ПВК "Вагнера", ймовірно, хочуть перекинути у Білорусь