Вагнерівців бачили за 2 кілометри від кордону з Польщею: у МЗС країни розповіли про контрзаходи

Вже вкотре стає відомо про рух вагнерівців біля кордону з Польщею. Цього разу найманців бачили на базі відпочинку за декілька кілометрів від Польщі.

Країна готується до ймовірних провокацій зі сторони ПВК "Вагнер". У разі особливої загрози Польща може навіть повністю закрити кордон.

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Вагнерівці загострюють ситуацію

Місцеві жителі бачили найманців ПВК "Вагнер" на базі відпочинку "Формат" у селі Піщатка. База розташована за менш ніж два кілометри від білорусько-польського кордону. Журналісти зазначають, що вагнерівці там п'ють алкоголь у великій кількості.

Вагнерівці вже намагалися проникнути на територію Польщі з Білорусі – проте невдало.

Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польща розглядає можливість закриття кордону. Наразі країна посилила охорону та очікує нових провокацій.

Очевидно, що спроби вагнерівців потрапити до Польщі будуть. Ми очікуємо нових спроб атак на кордоні, можливо, також нових спроб порушити наш повітряний простір,

– повідомив Яблонський.

За його словами, вагнерівці намагаються демонструвати вседозволеність. Закриття кордону буде заходом на крайній випадок.

Де розташоване село Піщатка: дивіться на карті

Завдання вагнерівців у Білорусі