Наєв назвав мету розташування вагнерівців в Білорусі

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України розповів, яка мета заходів, до яких залучаються вагнерівці в Білорусі. Також Наєв розповів, що роблять ЗСУ для протидії ворогу.

До речі, до Білорусі прибуло щонайменше 9 колон вагнерівців. Окрім того, Україна попередила країни НАТО про загрозу гібридної війни.

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Для чого вагнерівці розміщуються в Білорусі

Сергій Наєв розповів, що вагнерівці вдаються до заходів, які мають на меті – психологічний тис на населення України.

Задля залякування. Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні,

– повідомив генерал-лейтенант.

За його словами, Україна, щоб запобігти діям противника за останній тиждень:

зруйнувала п'ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю;

створила понад 60 замінованих лісових завалів;

заклала понад дві з половиною тисячі протитанкових мін.

Сергій Наєв розповів, що щотижня наші військові тренуються, вони дуже вмотивовані.

Ми все робимо для того, щоб населення України вірило в наші Збройні Сили,

– запевнив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Вагнерівці в Білорусі: коротко