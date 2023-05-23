Пригожин та вагнерівці зібралися пересидіти ключові місяці контрнаступу ЗСУ в тилу, – ISW

Євген Пригожин разом зі своїми вагнерівцями планує пересидіти ключові місяці контрнаступу ЗСУ в тилу. Вони нібито хочуть відновитися.

Так, вагнерівці планують повністю відійти з усієї лінії фронту до 1 червня. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Вагнерівці зібралися пересидіти ключові місяці контрнаступу ЗСУ

21 травня – через день після того, як він оголосив про перемогу в Бахмуті – Пригожин сказав, що ПВК "Вагнера" передасть російським звичайним силам контроль над Бахмутом 25 травня і повністю відійде з усієї лінії фронту до 1 червня, щоб відпочити та відновитися протягом двох місяців.

Пригожин також заявив, що будь-які повідомлення про штурмові дії ПВК "Вагнера" протягом цього двомісячного періоду є нібито фейковими.

Раніше ISW оцінювало, що сили "Вагнера" навряд чи продовжуватимуть бої за межами Бахмута через серйозне виснаження та кульмінацію їхніх наступальних можливостей.

Двомісячний період відновлення, який оголосив Пригожин, може дозволити військам "Вагнера" пересидіти ключові місяці українського контрнаступу залежно від того, коли і як він почнеться,

– зауважили в ISW.

Чи можлива ротація вагнерівців у Бахмуті

Напередодні військовий експерт Олег Жданов заявив, що ротацію військ можна зробити під вогневим впливом, змінюючи підрозділи по черзі на окремих ділянках. Це дуже важко і може супроводжуватися великими втратами.

За словами Жданова, якщо вагнерівці встануть і підуть, то українські бійці підуть у контратаку і захоплюватимуть ті позиції, з яких ворог відходитиме.

Військовий експерт наголосив, що у міноборони Росії розуміють, що якщо вони "не помножать на нуль" Пригожина з його бойовиками, то він і далі намагатиметься брати політичну вагу заявами та поливанням бруду генштабу Росії.