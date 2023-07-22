Максимально гібридний інструмент: як Кремль може використати ПВК "Вагнера" в Білорусі

До Білорусі прибувають найманці ПВК "Вагнера". За даними ДПСУ, станом на 22 липня їх налічується приблизно 5 тисяч. Вони можуть бути автономним ударним угрупуванням в руках Кремля.

Таку тезу 24 Каналу припустив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він пояснив ймовірні сценарії, які може наразі готувати Кремль.

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"Це максимально гібридний інструментарій в руках Кремля. В такому форматі він ідеальний для того, щоб активізувати провокації на кордоні з територіями країн-членів НАТО. Говорили про Литву і Польщу. Очевидно зараз фокус зміщується на Польщу", – відзначив Жовтенко.

Ймовірні сценарії Кремля

Тож, один із ймовірних сценаріїв Кремля за участю вагнерівців – провокація на білорусько-польському кордоні. Жовтенко наголосив на "досвіді" білоруських прикордонників у провокаціях з мігрантами у 2021 році. Але тепер з ними поділяться досвідом ще й вагнерівці.

Тепер Кремль може відмежуватися від цієї історії, але при цьому спробує створити прецедент, який можна буде викрутити в пропагандистському сенсі нібито це країна-член НАТО напала на Білорусь. Звідси, швидше за все, й пішли вчорашні дикі заяви від Путіна, що вони захищатимуть її,

– додав експерт з міжнародної безпеки.

Тарас Жовтенко про ймовірні сценарії "роботи" вагнерівців у Білорусі: дивитись відео

Таким чином Росія вчергове піднімає ставки у своїй агресії і може спробувати розширити зону конфлікту за межі України. При цьому Путіну дуже вигідно списати все на вагнерівців.

"Захід зараз почуває себе більш-менш комфортно в ситуації, поки війна не виходить за межі України. Поляки все розуміють. На саміті у Вільнюсі окремим рішенням проговорили, що від цих гібридних загроз з вагенрівцями треба сформувати окремі інструменти захисту", – додав Тарас Жовтенко.

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