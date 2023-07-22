Максимально гібридний інструмент: як Кремль може використати ПВК "Вагнера" в Білорусі
До Білорусі прибувають найманці ПВК "Вагнера". За даними ДПСУ, станом на 22 липня їх налічується приблизно 5 тисяч. Вони можуть бути автономним ударним угрупуванням в руках Кремля.
Таку тезу 24 Каналу припустив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він пояснив ймовірні сценарії, які може наразі готувати Кремль.
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"Це максимально гібридний інструментарій в руках Кремля. В такому форматі він ідеальний для того, щоб активізувати провокації на кордоні з територіями країн-членів НАТО. Говорили про Литву і Польщу. Очевидно зараз фокус зміщується на Польщу", – відзначив Жовтенко.
Ймовірні сценарії Кремля
Тож, один із ймовірних сценаріїв Кремля за участю вагнерівців – провокація на білорусько-польському кордоні. Жовтенко наголосив на "досвіді" білоруських прикордонників у провокаціях з мігрантами у 2021 році. Але тепер з ними поділяться досвідом ще й вагнерівці.
Тепер Кремль може відмежуватися від цієї історії, але при цьому спробує створити прецедент, який можна буде викрутити в пропагандистському сенсі нібито це країна-член НАТО напала на Білорусь. Звідси, швидше за все, й пішли вчорашні дикі заяви від Путіна, що вони захищатимуть її,
– додав експерт з міжнародної безпеки.
Тарас Жовтенко про ймовірні сценарії "роботи" вагнерівців у Білорусі: дивитись відео
Таким чином Росія вчергове піднімає ставки у своїй агресії і може спробувати розширити зону конфлікту за межі України. При цьому Путіну дуже вигідно списати все на вагнерівців.
"Захід зараз почуває себе більш-менш комфортно в ситуації, поки війна не виходить за межі України. Поляки все розуміють. На саміті у Вільнюсі окремим рішенням проговорили, що від цих гібридних загроз з вагенрівцями треба сформувати окремі інструменти захисту", – додав Тарас Жовтенко.
Найманці ПВК "Вагнера" у Білорусі: останні новини
- Загони ПВК "Вагнера" вже проводять навчання військових регулярної армії Білорусі. За деякою інформацією, утримує найманців безпосередньо Алєксандр Лукашенко на податки білорусів. Мається на увазі забезпечення вагнерівців житлом, харчуванням, пальним, медичними послугами тощо.
- За даними української розвідки, головне завдання вагнерівців у Білорусі – проводити ІПСО та відвертати увагу України на Північ. Ймовірно, далі вони рухатимуть до Африки.
- Найманці, що прибувають до Білорусі, реінтегруються в російську армію. Ймовірно, найближчими днями ПВК "Вагнера" звільнить останніх засуджених зі служби. Значна кількість може прийняти пропозицію працювати далі як контрактники. Тим часом російське міноборони взяло на себе контроль із тюремним вербуванням.