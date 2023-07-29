Польща заявила про переміщення вагнерівців на захід Білорусі – у район Сувальського коридору

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що вагнерівці рухаються з Білорусі в сторону Сувальського коридору. Останній з'єднує територію Литви (країн Балтії) з Польщею та іншими країнами НАТО.

Відповідну заяву прем'єр Польщі зробив 29 липня на пресконференції у польському місті Гливиці. Також коридор відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.

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Що відомо про рух вагнерівців у сторону Польщі

Ми маємо інформацію, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка. Це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на територію Польщі,

– заявив Моравецький.

За його словами, Варшава два роки стикається з постійними атаками на кордоні. Адже тільки у 2023 році було 16 тисяч спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють диктатори Путін та Лукашенко, щоб "проштовхнути до Польщі".

"Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі".

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". За словами польського високопосадовця далі вагнерівці:

ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників;

допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію та дестабілізувати Польщу;

ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, що створює додаткові ризики.



Як виглядає Сувальський коридор / Скриншот 24 Каналу

Де розташований Сувальський коридор: дивіться на карті

Терміном Сувальський коридор прийнято називати території біля польських міст Сувалки, Августів та Сейни. Головний командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес ще у 2015 році підтверджував, що цей регіон є одним з потенційно найбільш гарячих точок у Європі. Інфраструктурні та організаційні недоліки там заважають Альянсу швидко реагувати у випадку загрози з боку Росії чи Білорусі.

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