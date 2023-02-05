За зволікання – смерть: вагнерівці знищують своїх командирів, які хочуть уникнути штурму
Джерело:Національний центр спротиву
Ворог не рахує втрати. Ба більше, скорочення особового складу його аж ніяк не лякає, адже завжди на фронт можна загнати інших. А командирів, які відмовляються йти в бій, – убивати.
Саме так і чинять вагнерівці. Вони віддають накази прибирати тих командирів, які зволікають з виконанням наказів.
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Відмовляєшся – вмираєш
Про це свідчить перехоплена розмова по радіообміну між бойовиком з позивним "Акробат", який від іншого командира отримав завдання. Його він має передати іншому бойовику з позивним "Койот". Задача останнього – прибрати "Устинова". Власне, того самого командира, який гальмує просування на околицях Бахмута. Ось пряма мова:
- Пост командира передати "Койоту", щоб розстріляв "Устинова", брав його групу та йшов уперед, як прийняв?
- Наказано передати "Койоту", щоб розстріляв групу "Устинова" та йшов уперед?
- Ні, щоб розстріляв "Устинова", взяв його групу та йшов уперед штурмувати.
Вагнерівці знищують командирів, які відмовляються йти на штурм: дивіться відео
Він також закликав рацію "Устинова", коли його приберуть, забрати та віддати тому, кому вона необхідна. Ба більше, застеріг, що очікує, якщо його не ліквідують.
Якщо він, с**а, не застрілить його там і Устинов якимось чином дійде сюди, то він (очевидно, "Койот" – 24 Канал) буде вмирати, с**а, довго. Так і передай,
– наголосив він.
Як бачите, таким чином ворог самостійно допомагає нарощувати статистику втрат. Зауважимо, що вагнерівців, якщо так далі піде, стане значно менше. Ще й тому, що у Росії знизився темп їхнього вербування. Про це напередодні зауважили у розвідці Великої Британії.
А ми все повернемося до актуальної статистики втрат ворога. Зауважимо, що вона з кожним днем тішить все більше.
Гинуть, наче мухи
- Станом на ранок 5 лютого вдалося ліквідувати 131 290 російських загарбників. І лиш за минулу добу на той світ відправили 700 бійців "другої армії світу".
- Крім того, на брухт вдалося перетворити 3220 танків, 6405 бойових броньованих машин, 2226 артилерійські системи, 460 РСЗВ, 227 засобів ППО, 294 літаки, 284 гелікоптери, 1958 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 796 крилатих ракет, 18 суден, 5091 автомобіль й автоцистерну та 203 одиниці спеціальної техніки.