Створюється копія імперії Пригожина: куди Лукашенко прилаштував вагнерівців у Білорусі

У Білорусі створили загін внутрішніх військ МВС під назвою "Торнадо". До нього, ймовірно, увійшли бойовики ПВК "Вагнера".

Очолив "Торнадо" Ніколай Карпенков. Він пропагує російські ідеї, створив біля двох десятків військово-пропагандистських клубів, має зв'язки з російськими пропагандистами та пов'язаний з РПЦ. Про це у розмові з 24 Каналом розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Лукашенко пригрів серйозну проблему

Ніколай Карпенков очолював білоруське управління по боротьбі з організованою злочинністю, а Лукашенко призначив його заступником міністра внутрішніх справ. Він створив такі структури, як "Рись", "Смерч", які діють в Мінську та практично усіх великих містах.

"Ці підрозділи у Мінську, наприклад, нараховують від 150 – 300 людей. В обласних містах – 70+. Туди увійшла частина вагнерівців, які залишилися у Білорусі, отримали громадянство і їх заманили квартирами", – розповів Латушко.

Як раніше писав Obozrevatel, 14 грудня в Мінську відбувся показовий виступ загону "Торнадо" за участі білоруського керівництва МВС. На кадрах відео були помічені прапори ПВК "Вагнера" на бойовій техніці.

Прапори ПВК "Вагнера" / Скриншот з відео

"Торнадо" став дев'ятим підрозділом, створеним у Білорусі за 2023 рік. За даними видання, Карпенков наголошував, що внутрішні війська проходитимуть бойове злагодження з вагнерівцями для виконання подальших бойових дій.

Створюється копія імперії Пригожина. Військової, інформаційної, ідеалогічної. Якби припустити, хто б міг вирішити проблему Лукашенка в інтересах Кремля, то це був би як раз цей Карпенков, який має свою армію 1500 людей по всій країні. 20 тисяч не треба як у Пригожина, щоб сходити на резиденцію в Мінськ. Лукашенко пригрів серйозну проблему,

– відзначив Павло Латушко.

Ймовірно, Лукашенко ще й до всього боїться Карпенкова. Оскільки з його проросійськими поглядами, якби білоруський диктатор почав боротьбу, то це був би виклик Кремлю.

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