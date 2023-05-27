Вони продовжать з нами воювати "в трьох місцях", – Данілов про відступ вагнерівців з Бахмута

Частина найманців ПВК "Вагнера" й справді виходить з Бахмута. Водночас потрібно розуміти, що після перегрупування вони продовжать воювати, однак "в інших місцях".

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він також вважає, що рішення ЗСУ боротись у Бахмуті упродовж тривалих місяців – правильне, попри те, що битва коштувала життя багатьох солдатів.

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Бахмут – це наша земля, наша територія, і ми повинні її захищати. Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни,

– пояснив секретар РНБО.

За словами Данілова, українські військові продовжують контролювати невелику частину міста, однак важливо пам'ятати, що "Бахмут відіграв велику роль у цій війні".

А ось щодо того, що найманці "Вагнера" покидають територію міста, Данілов зауважив, що це не означає їх вихід з поля бою.

"Це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО не уточнив про які саме напрямки мова, але таким чином натякнув противнику, що Україні добре відомо, куди саме перегруповуються найманці.

Що цьому передувало

! В ISW підтвердили 27 травня, що найманці ПВК "Вагнера" продовжують відступати з Бахмута. Російським регулярним військам буде складно замінити їх на позиціях у місті.

Російські військові з терористичного угрупування ПВК "Вагнер", які перебували у районі Бахмута Донецької області від початку боїв за місто, 25 травня почали виходити з міста. Про це попередньо оголосив їх ватажок – Євген Пригожин.

Водночас кухар Путіна наголосив, що якщо російським військовим буде важко, то "Вагнер" залишить тут тих, хто "мав основну роль у захопленні Бахмута".