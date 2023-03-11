Вагнерівці взяли під контроль більшість східної частини Бахмута, – розвідка Британії

ПВК "Вагнера" за останні чотири дні взяли під контроль більшість східної частини міста Бахмут. Тепер лінія фронту проходить по його центру по річці Бахмутка.

Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Британії. Там зазначають, що ЗСУ продовжують утримувати західну частину Бахмута і зруйнували ключові мости через Бахмутку, "яка протікає з півночі на південь через смугу відкритої місцевості шириною 200 – 800 метрів між забудованими районами".

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Яка ситуація у Бахмуті

"Оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія перетворилася на "зону смерті", що, ймовірно, зробить її дуже складною для сил Вагнера, які намагатимуться продовжити свій фронтальний наступ на захід", – йдеться в огляді.

Британська розвідка зазначає, що українські сили та їхні лінії постачання на захід від Бахмута залишаються вразливими до постійних спроб сил Росії обійти захисників з півночі та півдня.

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