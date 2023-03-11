Вагнерівці взяли під контроль більшість східної частини Бахмута, – розвідка Британії
Джерело:Міноборони Британії
ПВК "Вагнера" за останні чотири дні взяли під контроль більшість східної частини міста Бахмут. Тепер лінія фронту проходить по його центру по річці Бахмутка.
Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Британії. Там зазначають, що ЗСУ продовжують утримувати західну частину Бахмута і зруйнували ключові мости через Бахмутку, "яка протікає з півночі на південь через смугу відкритої місцевості шириною 200 – 800 метрів між забудованими районами".
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Яка ситуація у Бахмуті
"Оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія перетворилася на "зону смерті", що, ймовірно, зробить її дуже складною для сил Вагнера, які намагатимуться продовжити свій фронтальний наступ на захід", – йдеться в огляді.
Британська розвідка зазначає, що українські сили та їхні лінії постачання на захід від Бахмута залишаються вразливими до постійних спроб сил Росії обійти захисників з півночі та півдня.
Росія зазнає шалених втрат на війні
- В Міністерстві оборони України заявили, що росіяни запускають велику кількість фейків про суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Начебто Зеленський, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо цього. Цю інформацію спростували.
- Михайло Подоляк наголосив, що Москва втрачає в 5 – 7 разів більше військових, ніж Київ. За його словами, нараховують близько 40 тисяч убитих і поранених за сім місяців у Бахмуті.
- Подоляк зазначив, що в Росії вже немає такої армії, яка була у лютому 2022 року. Хіба що на Бахмутському напрямку, пояснює він. Він наголосив, що Росія бореться за кількість, а не за якість.
- Радник глави ОП зазначив, що бої за Бахмут – це свідомо контрольований процес з точки зору цілей і задач, які ми там вирішуємо.
- Михайло Подяк додав, що третя складова питання Бахмута – це відволікання уваги росіян, які анонсували великий наступ і сконцентрували певний обсяг залишкових ресурсів саме на Бахмутському напрямку.