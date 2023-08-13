Білорусь може фінансувати ПВК "Вагнера" замість Росії, – британська розвідка
Джерело:Міноборони Великої Британії
Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія могла перестати фінансувати вагнерівців, які перебувають в Білорусі. Найманцям може платити Лукашенко.
Розвідники припускають, що ПВК "Вагнера" чекає скорочення та реконфігурації. Раніше в ISW писали, що вагнерівці можуть залишити Білорусь через те, що Алєксандр Лукашенко відмовився фінансувати їх.
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Хто може фінансувати вагнерівців
Є реалістична можливість того, що Кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то другим найімовірнішим платником є білоруська влада,
– пояснили розвідники.
Разом з тим вони сказали, що витрати на вагнерівців були б "небажаним витоком скромних білоруських ресурсів".
Що чекає на найманців Пригожина
Розвідники Великої Британії пояснюють, що вагнерівці, ймовірно, рухаються до скорочення та реконфігурації. В основному це відбувається для того, щоб заощадити на витратах на заробітну плату персоналу в період фінансового тиску.
Адже після невдалого заколоту Євгєнія Пригожина 23 червня 2023 року Кремль міг діяти проти інших бізнес-інтересів власника "Вагнера". Саме тому існує реальна можливість, що Кремль більше не фінансує найманців.
Вагнерівці в Білорусі: коротко
- Після невдалого заколоту Пригожина Росія перекинула вагнерівців у Білорусь. Там вони розмістились у таборі у селі Цель Осиповицького району Могильовської області Білорусі.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що статус передислокації найманців Пригожина залишається незрозумілим. Адже перед цим говорили, що нібито найманців можу повернути назад в Росію.
- Перед цим британська розвідка повідомляла, що біля країн НАТО зараз плануються навчання білоруської армії, які інструктуватимуть бійці ПВК "Вагнера". Навчання пройдуть в районі Гродно на північному заході Білорусі, що неподалік польсько-литовського кордону.
- На фоні цих подій Польща посилила захист, направивши до кордону з Білоруссю 10 тисяч військових. Перед цим туди скерували авіацію. Литва також посилила кордон та заявила про плани закрити два пункти пропуску з Білоруссю – Шумськ та Тверч.