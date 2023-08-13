Білорусь може фінансувати ПВК "Вагнера" замість Росії, – британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія могла перестати фінансувати вагнерівців, які перебувають в Білорусі. Найманцям може платити Лукашенко.

Розвідники припускають, що ПВК "Вагнера" чекає скорочення та реконфігурації. Раніше в ISW писали, що вагнерівці можуть залишити Білорусь через те, що Алєксандр Лукашенко відмовився фінансувати їх.

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Хто може фінансувати вагнерівців

Є реалістична можливість того, що Кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то другим найімовірнішим платником є білоруська влада,

– пояснили розвідники.

Разом з тим вони сказали, що витрати на вагнерівців були б "небажаним витоком скромних білоруських ресурсів".

Що чекає на найманців Пригожина

Розвідники Великої Британії пояснюють, що вагнерівці, ймовірно, рухаються до скорочення та реконфігурації. В основному це відбувається для того, щоб заощадити на витратах на заробітну плату персоналу в період фінансового тиску.

Адже після невдалого заколоту Євгєнія Пригожина 23 червня 2023 року Кремль міг діяти проти інших бізнес-інтересів власника "Вагнера". Саме тому існує реальна можливість, що Кремль більше не фінансує найманців.

Вагнерівці в Білорусі: коротко