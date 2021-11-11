Прибув спеціально для цього: Кікабідзе обговорить із Зеленським ситуацію з Саакашвілі

Артист Вахтанг Кікабідзе прибув до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. Темою розмови стане ситуація із затриманням експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Голова офісу Саакашвілі Марія Барабаш повідомила, що розмова з Зеленським – єдина мета візиту Кікабідзе. Він стурбований станом Саакашвілі.

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Він (Кікабідзе – 24 канал) прилетів лише з однією метою – щоб поговорити з Зеленським, президентом України щодо стану Саакашвілі,

– заявила Барабаш.

Саакашвілі: останні новини

Саакашвілі наразі перебуває у тюремній лікарні. Уповноважена Верховної Ради Людмили Денісової заявила, що під час етапування Саакашвілі співробітники в'язниці застосували грубу силу: побили політика. Це погіршилося і без того складний стан Саакашвілі.

Лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що бачив пошкодження на різних частинах тіла політика. Водночас розкривати деталі медик наразі відмовився.

Тим часом міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе повідомив, що ЄСПЛ відмовив Міхеілу Саакашвілі у переведенні до приватної клініки. Водночас до 24 листопада 2021 року грузинська влада має надати інформацію про стан здоров'я експрезидента.