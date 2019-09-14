Вакарчук пояснив, чому "Голос" голосував проти розпуску ЦВК

Фракція "Голос" голосувала проти дострокового припинення повноважень Центральної виборчої комісії, адже цей склад ЦВК був обраний тільки рік тому і його повноваження, за законом, мали б завершитись через 7 років. Окрім того, у політсилі не бачили доцільності розпуску ЦВК.

Про це в коментарі 24 каналу в кулуарах форуму YES 2019 у Києві розповів лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

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"Для нас правила та закон – один для всіх є важливішими за політичну доцільність. Скажіть, будь ласка, і запитайте у всіх українських виборців, чи зіткнулися вони з тим, що вибори президента або вибори в парламент пройшли незадовільно або нечесно?" – сказав нардеп.

Він наголосив, що цей склад ЦВК був обраний тільки рік тому і "ці люди могли мати одну політичну приналежність або афілійованість, але вони обиралися на 7 років спеціально для того, щоб пережити каденцію наступних – тих, кого люди обирають".

Для цього створювалися правила. І 300 голосів Ради потрібні для того, щоб їх (склад ЦВК) зняти у спеціальному екстраординарному випадку, після якихось дуже грубих порушень. Чому це потрібно було робити вчора (13 вересня)? Я так і не зрозумів,

– сказав Вакарчук.

Він наголосив, що інституції в Україні будують з такою великою працею не для того, щоб "будь-хто, хто приходить до влади, руйнував їх, неважливо з якими благими намірами".

"Тому політична позиція партії "Голос" дуже проста: всі економічні реформи, правильні зміни, які відповідають Конституції, покликані покращувати життя українців, підсилювати економіку, робити процедури ведення бізнесу простішими, ми підтримуватимемо. Але тим речам, які розмивають інституції, порушують правила або змінюють баланс політичний, владний і створюють загрозу для демократії, ми жорстко опонуватимемо. Для партії "Голос" закон важливіший за політичну доцільність", – наголосив нардеп.

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Що відомо про розпуск ЦВК?

13 вересня Верховна Рада своєю постановою розпустила ЦВК, підтримавши відповідну пропозицію Президента України Володимира Зеленського. Причиною свого бажання розпустити комісію президент назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї.

Проти розпуску ЦВК майже всім складом проголосували фракції "Голос" та "Європейська Солідарність".

Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу", розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко. Від "Слуги народу" на місця у ЦВК претендуватимуть близько 35 кандидатів.