Вакарчук розповів, чому не балотувався у президенти України

Музикант та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук пояснив, що не балотувався на посаду президента України, оскільки "справжні зміни" робляться у парламенті. Тому, він і вирішив створити політичну партію для участі у майбутніх виборах до Верховної Ради.

Лідер "Океану Ельзи" в інтерв’ю ТСН зауважив, що його новостворена політична сила "Голос" планує прийти в українську політику "всерйоз і надовго".

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Я вважаю, що сьогодні те місце, де робляться справжні зміни, які стосуються українських громадян, що стосується їхнього добробуту, що стосується боротьби з корупцією, вільної економіки, відбувається в парламенті. Тому я не вагаючись ухвалив рішення йти на вибори до парламенту,

– заявив Вакарчук.

Він також не планує покидати музичну кар'єру, а буде намагатися поєднувати її з політичною діяльністю.

"Для мене музика – це щось важливе, що надихає і дає енергію. Я вважаю, що тоді, коли я матиму можливість творити, я залишатимусь собою і даватиму цю енергію, у тому числі, і в політику", – додав артист.

За словами Вакарчука, він все ж розуміє, що якщо все ж пройде у парламент, то витрачатиме на роботу нардепа основну частину свого часу.

Що відомо про політичні плани Вакарчука? 16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.



Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео