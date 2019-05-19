Вакарчук розповів, чому не балотувався у президенти України
Музикант та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук пояснив, що не балотувався на посаду президента України, оскільки "справжні зміни" робляться у парламенті. Тому, він і вирішив створити політичну партію для участі у майбутніх виборах до Верховної Ради.
Лідер "Океану Ельзи" в інтерв’ю ТСН зауважив, що його новостворена політична сила "Голос" планує прийти в українську політику "всерйоз і надовго".
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Я вважаю, що сьогодні те місце, де робляться справжні зміни, які стосуються українських громадян, що стосується їхнього добробуту, що стосується боротьби з корупцією, вільної економіки, відбувається в парламенті. Тому я не вагаючись ухвалив рішення йти на вибори до парламенту,
– заявив Вакарчук.
Він також не планує покидати музичну кар'єру, а буде намагатися поєднувати її з політичною діяльністю.
"Для мене музика – це щось важливе, що надихає і дає енергію. Я вважаю, що тоді, коли я матиму можливість творити, я залишатимусь собою і даватиму цю енергію, у тому числі, і в політику", – додав артист.
За словами Вакарчука, він все ж розуміє, що якщо все ж пройде у парламент, то витрачатиме на роботу нардепа основну частину свого часу.
Що відомо про політичні плани Вакарчука? 16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".
Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.
Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".
Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео