Вакарчук: Відповідальність повинен брати на себе лідер, а не перекладати її на народ

Референдум – дієвий спосіб народного волевиявлення. Але справжній лідер, на думку Святослава Вакарчука, повинен підготувати готове рішення і взяти на себе відповідальність за його втілення. А до народу з ідеєю референдуму йти лише для того, щоб побачити наявність або відсутність підтримки саме цього рішення.

"Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну – небезпечно та безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму", – написав лідер політичної партії "Голос" та музикант Святослав Вакарчук у середу, 22 травня, ввечері. А вже 23 травня розвинув цю думку у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

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Вакарчук вважає, що "референдум – дієвий спосіб народного волевиявлення". І нагадав, що у 1991 році українці саме на референдумі визначалися, чи підтримувати Акт про проголошення незалежності України. Але референдум при цьому не може означати "перекладання відповідальності на народ".

На мою думку, справжній лідер виходить до людей з референдумом, коли вже має чітко сформоване особисте рішення. І він тільки хоче або підтримки людей, або щоб люди відхилили це рішення,

– зазначив Вакарчук.

У приклад політик навів прем'єра Великої Британії Девіда Кемерона. Той пішов у відставку після невдалого референдуму щодо Brexit, проведеного за його ж ініціативою.

Не завжди треба йти у відставку. Але завжди треба брати на себе відповідальність. Саме для цього ми вибираємо лідерів,

– підсумував Вакарчук.

До слова, подібну позицію висловив і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий. За його словами, гарантування безпеки країни – це прямий обов'язок глави держави: "Не варто перекладати непрості завдання на змучене війною і бідністю суспільство".