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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вакарчуку можна вірити, – Приходько

17:17, сьогодні 945 Читать новость на русском
Приходько вважає, що Святославу Вакарчуку можна вірити
Приходько вважає, що Святославу Вакарчуку можна вірити / vip.volyn.ua

Співачка Анастасія Приходько вважає, що якщо Святослав Вакарчук балатуватиметься на посаду президента України, то він отримає солідний кредит довіри від виборців.

Таку думку виконавиця висловила у інтерв'ю Gazeta.ua.

"У нас мер — боксер. Чому б ні? У Слави Вакарчука великий потенціал. У нього дуже багато прихильників і, дійсно, він має дуже великий електорат, збирає стадіони по всій Україні і за її межами. Йому вірять. Він дуже вихований і розумний. Якщо його підтягнути з тих або інших питань стосовно політики, думаю, він впорається з цим завданням (з посадою глави держави, – "24")", – переконана Анастасія Приходько.

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Вона додала, що можливо, і сама через деякий час піде в політику. Зокрема, співачку цікавить соціальна сфера. Але оскільки це величезна відповідальність, то у політику не можна йти, якщо не розбираєшся в даній сфері.

Треба дуже багато знати і вміти. Хочу допомагати дітям, матерям-одиначкам, наприклад. Хоч якось покращити їхнє життя. Але мені дійсно хочеться робити це як політик, щоб мати важелі для покращення їхнього життя,
– пояснила Анастасія.

Теги: Новини України Новини політики Музика Анастасія Приходько Святослав Вакарчук Президент України
Джерело: 24 Канал
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