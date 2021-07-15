ВАКС дозволив примусово взяти відбитки пальців у брата судді Вовка
Джерело:Держреєстр судових рішень
Вищий антикорупційний суд дозволив, аби детективи Національного антикорупційного бюро примусово забрали в адвоката Юрія Зонтова відбитки пальців. Зонтов – це брат скандального глави ОАСК Павла Вовка.
Ухвала ВАКС датується 8 липня. Раніше Зонтов добровільно не хотів надати відбитки пальців.
Раніше У затриманого брата судді Вовка знайшли ще одну квартиру із сейфами
Раніше експертизи не вдавалось провести
У квартирі, яку обшукували детективи НАБУ, вилучили відбитки пальців. Призначили експертизу, щоб з’ясувати, чи вони належать Зонтову.
Однак 20 травня підозрюваний відмовився надати зразки відбитків пальців. Експертизу довелось призначати повторно.
Захист Зонтова різко відреагував на рішення ВАКС. Стверджували, що клопотання про взяття відбитків – це психологічний тиск на підозрюваного і порушення його прав та свобод.
Проте суд наголосив, що взяття відбитків пальців відбувається за правилами КПК.
Детальніше про справу брата Вовка
- У квітні НАБУ затримало адвокатів Донця і Зонтова на отриманні хабаря, розміром 100 тисяч доларів.
- Тоді ж детективи обшукали квартиру у Києві на вулиці Джона Маккейна. Там знайшли склади готівки: понад 3 мільйони доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів тощо. Крім того, виявили копію паспорта та автобіографію Вовка, квитанції та рахунки на його ім'я, а також альбом із фотографіями судді.
- Детективи НАБУ допитали власницю квартири Юлію Пхайко. За словами жінки, вона мала з братами дружні стосунки. У 2018 році вони попросили її оформити на себе помешкання. Пхайко погодилась.
- 14 квітня ВАКС наклав арешт на майно підозрюваних. Зонтов перебуває під вартою. Наприкінці червня суд відхилив його апеляцію про зміну запобіжного заходу.