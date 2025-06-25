ВАКС оголосив дату засідання щодо справи віцепрем'єра Чернишова
- Вищий антикорупційний суд призначив засідання у справі Віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова на 27 червня 2025 року.
- Засідання відбудеться о 09:00 за адресою проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5.
Вищий антикорупційний суд повідомив про дату засідання щодо справи Віцепрем'єр-міністра – Міністра національної єдності Олексія Чернишова. Розгляд справи станеться вже 27 червня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВАКС.
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Коли саме почнеться судове засідання у справі Чернишова
У Вищому антикорупційному суді анонсували, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно Віцепрем'єр-міністра – Міністра національної єдності Олексія Чернишова відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00.
Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про справу віцепрем'єра Чернишова
13 червня НАБУ і САП викрили корупційну оборудку в будівельній сфері, у якій брали участь топпосадовці. Підозру вручили уже 5 фігурантам, 2 з яких пов'язані з Чернишовим.
Подейкували, що на тлі цього віцепрем'єр виїхав за кордон. Однак у пресслужбі Чернишова спростували це, сказавши, що міністр перебуває у відрядженні. Це також підтвердив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Уже 22 червня Олексій Чернишов повернувся в Україну, заявивши, що продовжує роботу у Кабміні. Наступного дня віцепрем'єр сказав, що самостійно прибув до НАБУ та висловив готовність до співпраці з правоохоронними органами.
23 червня міністру також повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі. САП клопотала у Вищому антикорупційному суді про запобіжний захід для віцепрем'єра Чернишова у вигляді застави без тримання під вартою.