ВАКС оголосив дату засідання щодо справи віцепрем'єра Чернишова

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВАКС.

До теми Чернишов повернувся в Україну та заявив, що невдовзі розпочне роботу у Кабміні

У Вищому антикорупційному суді анонсували, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно Віцепрем'єр-міністра – Міністра національної єдності Олексія Чернишова відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00.

Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5,

– мовиться у повідомленні.

13 червня НАБУ і САП викрили корупційну оборудку в будівельній сфері, у якій брали участь топпосадовці. Підозру вручили уже 5 фігурантам, 2 з яких пов'язані з Чернишовим.

Подейкували, що на тлі цього віцепрем'єр виїхав за кордон. Однак у пресслужбі Чернишова спростували це, сказавши, що міністр перебуває у відрядженні. Це також підтвердив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уже 22 червня Олексій Чернишов повернувся в Україну, заявивши, що продовжує роботу у Кабміні. Наступного дня віцепрем'єр сказав, що самостійно прибув до НАБУ та висловив готовність до співпраці з правоохоронними органами.