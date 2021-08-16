Розповів, як тримали в підвалі в масці 4 місяці: Чауса залишили під домашнім арештом

16 серпня 2021 , 14:56
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Джерело:

"Суспільне"

ВАКС залишив Миколу Чауса під домашнім арештом. Екссуддя під час закритого засідання заявив, що упродовж 4 місяців просидів у підвалі.

Щодо рішення про закритий розгляд справи клопотав адвокат екссудді Ростислав Кравець. Він заявив, що публікація процесу розгляду апеляції може містити небезпечні для його підзахисного дані.

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Якщо сидіти 4 місяці у підвалі в масці та озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення,
– заявив Чаус.

Він також наголосив, що його ніхто не відпускав.

Зауважте! Рішення ВАСК підтвердив також Кравець – захисник Чауса. 

Справа Чауса: головне

  • Справа Чауса розпочалася ще у 2016 році. Тоді екссудді інкримінували отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.
  • Чаус втік до Молдови. Там екссуддя просив політичний притулок, однак йому відмовили. 
  • Навесні 2021 року адвокати Чауса заявили про його викрадення. Згодом поліція Молдови підтвердила цей факт
  • Голий і голодний Чаус знайшовся наприкінці липня у селі на Вінниччині. 
  • Запобіжний захід Чаусу Вищий антикорупційний суд обрав 4 серпня
  • Окрім того, до рішення суду екссуддя має здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
  • Судове засідання тривало приблизно 8 годин.
Автор: Мар'яна Бекало