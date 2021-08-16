Розповів, як тримали в підвалі в масці 4 місяці: Чауса залишили під домашнім арештом

ВАКС залишив Миколу Чауса під домашнім арештом. Екссуддя під час закритого засідання заявив, що упродовж 4 місяців просидів у підвалі.

Щодо рішення про закритий розгляд справи клопотав адвокат екссудді Ростислав Кравець. Він заявив, що публікація процесу розгляду апеляції може містити небезпечні для його підзахисного дані.

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Якщо сидіти 4 місяці у підвалі в масці та озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення,

– заявив Чаус.

Він також наголосив, що його ніхто не відпускав.

Справа Чауса: головне

Справа Чауса розпочалася ще у 2016 році. Тоді екссудді інкримінували отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.

Чаус втік до Молдови. Там екссуддя просив політичний притулок, однак йому відмовили.

Навесні 2021 року адвокати Чауса заявили про його викрадення. Згодом поліція Молдови підтвердила цей факт.

Голий і голодний Чаус знайшовся наприкінці липня у селі на Вінниччині.

Запобіжний захід Чаусу Вищий антикорупційний суд обрав 4 серпня.

Окрім того, до рішення суду екссуддя має здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Судове засідання тривало приблизно 8 годин.