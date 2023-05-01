Можу вчинити самогубство, – донька найстаршої матері України відмовляється повертатись додому

Нещодавно у найстаршої матері України Валентини Підвербної забрали її 12-річну доньку Анну-Марію. Наразі дівчинка категорично відмовляється повертатись додому.

Про це дитина повідомила на своїй сторінці у соцмережі, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що зараз Анна-Марія перебуває у дитячій лікарні Чернігова – лікарі проводять плановий медичний огляд дівчинки.

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Донька категорично не хоче повертатись до найстаршої матері в Україні

За словами Анни-Марії, її матір може мати проблеми з ментальним здоров'ям. Так, Валентина нібито не дозволяла дитині прибирати вдома та "виривала паралон з бюстгальтера".

Анна-Марія каже, що якщо її повернуть додому, то вона може вчинити самогубство

Якщо я повернусь до матері – я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати паралон з бюстгальтера? Перелік ненормальних речей, які робила моя мати дуже великий,

– каже дівчинка.

Також вона зауважила, що її матір потрібно лікувати.

"А своїм хейтерам я скажу – поживіть з моєю мамою і тоді кажіть, чи балувана я та невихована", – додала Анна-Марія.

Анна-Марія не хоче повертатись додому / Скриншоти

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