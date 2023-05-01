Можу вчинити самогубство, – донька найстаршої матері України відмовляється повертатись додому
Нещодавно у найстаршої матері України Валентини Підвербної забрали її 12-річну доньку Анну-Марію. Наразі дівчинка категорично відмовляється повертатись додому.
Про це дитина повідомила на своїй сторінці у соцмережі, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що зараз Анна-Марія перебуває у дитячій лікарні Чернігова – лікарі проводять плановий медичний огляд дівчинки.
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Донька категорично не хоче повертатись до найстаршої матері в Україні
За словами Анни-Марії, її матір може мати проблеми з ментальним здоров'ям. Так, Валентина нібито не дозволяла дитині прибирати вдома та "виривала паралон з бюстгальтера".
Анна-Марія каже, що якщо її повернуть додому, то вона може вчинити самогубство
Якщо я повернусь до матері – я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати паралон з бюстгальтера? Перелік ненормальних речей, які робила моя мати дуже великий,
– каже дівчинка.
Також вона зауважила, що її матір потрібно лікувати.
"А своїм хейтерам я скажу – поживіть з моєю мамою і тоді кажіть, чи балувана я та невихована", – додала Анна-Марія.
Анна-Марія не хоче повертатись додому / Скриншоти
Що цьому передувало
- Найстаршу матір України Валентину Підвербну з Чернігова позбавлять батьківських прав. До цього дівчинка виклала пост у мережі, де розповіла, як її матір знущається з неї. 12-річна дівчинка попросила забрати її.
- Згодом у 78-річної Валентини Підвербної відібрали дитину через неналежні умови догляду та проживання, а також загрозу її життю.
- Поліція Чернігівської області встановила, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства.
- У підсумку на матір дівчинки склали адміністративні протоколи.
- Зараз 12-річна Анна-Марія перебуває у дитячій лікарні Чернігова. Наразі проводять плановий медичний огляд дівчинки.
- Сама дівчинка ні на що не скаржиться та поводиться, як звичайна дитина 12-ти років. Скільки вона перебуватиме у лікарні – наразі невідомо.