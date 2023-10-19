Сумський обласний ТЦК та СП отримав нового голову: що про нього відомо

В Україні триває кадрова перестановка в обласних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Так, 19 жовтня отримав нового голову й Сумський обласний ТЦК та СП.

Так, облвійськкомат очолив полковник Валерій Васянович. Він має великий досвід служби в армії нашої держави й відзначився бойовими заслугами.

До теми Залужний призначив нового очільника Львівського обласного ТЦК та СП

Васянович очолив Сумський обласний ТЦК та СП

Валерій Васянович народився 1972 року у місті Шостки Сумської області. Здобув військову освіту, зокрема, навчався у Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі, яке закінчив у 1994 році.

Кар'єру у Збройних Силах Васянович здобув від командира взводу 292 танкового полку до очільника окремої піхотної бригади. Вже в лютому 2023 року його призначили командиром окремої піхотної бригади.

У пресслужбі Сумського обласного ТЦК та СП зазначили, що Васянович застав початок повномасштабного вторгнення Росії, служачи у 165 окремому батальйоні територіальної оборони у місті Новгород-Сіверський у Чернігівській області. Зокрема, він брав участь в обороні Чернігова.

За відмінну службу він отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня та інші військові нагороди. Офіцер очолив Сумський обласний ТЦК та СП за наказом командувача Сухопутних Військ ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський звільнив усіх голів ТЦК та СП в Україні