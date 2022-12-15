"Наступ Росії може початися в напрямку Києва": Залужний назвав три стратегічні завдання ЗСУ
Джерело:The Economist
Українські військові 10 місяць поспіль продовжують стримувати російських окупантів. Наразі перед ЗСУ стоять три стратегічні завдання.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові мають втримати чинну лінію фронту й не втратити позиції, створити резерви та посилити ППО й ПРО.
До речі Неспроможні здолати ЗСУ, ведуть війну навіть з немовлятами, – Залужний про російські обстріли
На чому наголосив Залужний
Це важливо. Тому що я знаю, що звільнити її в десять – п'ятнадцять разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз – втриматися. Наше завдання – за допомогою наших партнерів дуже чітко відстежувати, що там відбувається, де вони готуються. Це наше стратегічне завдання,
– сказав Залужний.
Головнокомандувач заявив, що друге стратегічне завдання ЗСУ – підготуватися до нової фази війни, яка може статися в лютому. Він підкреслив, що Росія може піти в наступ з різних напрямків, зокрема й на Київ.
"Друге, дуже важливе для нас стратегічне завдання – створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому – наприкінці січня. Може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, в напрямку Білорусі. Не виключаю і південного напрямку", – зазначив Залужний.
Щодо третього завдання, то воно стосується протиракетної і протиповітряної оборони. Залужний припустив, що через російські обстріли українська енергосистема на межі.
На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. А якщо (електромережу – 24 канал) зруйнують… тоді починають мерзнути дружини та діти солдатів. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійців, уявляєте? Без води, світла, тепла чи можна говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій?,
– резюмував він.
Головне з інтерв'ю Валерія Залужного
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю виданню The Economist щодо війни в Україні. Залужний сказав, що в нього є розуміння, як перемогти Росію та вийти на позиції станом на 23 лютого.
- Та він зазначив, що в Україні недостатньо ресурсів, щоб проводити великі операції. За його словами, Україна може вийти на кордони станом на 23 лютого, якщо отримає 300 танків, 600 – 700 БМП і 500 гаубиць.
- Також головнокомандувач ЗСУ анонсував масштабну операцію, над якою вже працює армія. Однак спостерігати її люди поки не можуть.
- Залужний зазначив, що Росія готує близько 200 тисяч військових і припускає, що окупанти можуть повторно піти на Київ. Водночас нову велику хвилю мобілізації в Україні, як сказав Залужний, не варто очікувати.