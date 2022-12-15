"Наступ Росії може початися в напрямку Києва": Залужний назвав три стратегічні завдання ЗСУ

Українські військові 10 місяць поспіль продовжують стримувати російських окупантів. Наразі перед ЗСУ стоять три стратегічні завдання.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові мають втримати чинну лінію фронту й не втратити позиції, створити резерви та посилити ППО й ПРО.

До речі Неспроможні здолати ЗСУ, ведуть війну навіть з немовлятами, – Залужний про російські обстріли

На чому наголосив Залужний

Це важливо. Тому що я знаю, що звільнити її в десять – п'ятнадцять разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз – втриматися. Наше завдання – за допомогою наших партнерів дуже чітко відстежувати, що там відбувається, де вони готуються. Це наше стратегічне завдання,

– сказав Залужний.

Головнокомандувач заявив, що друге стратегічне завдання ЗСУ – підготуватися до нової фази війни, яка може статися в лютому. Він підкреслив, що Росія може піти в наступ з різних напрямків, зокрема й на Київ.

"Друге, дуже важливе для нас стратегічне завдання – створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому – наприкінці січня. Може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, в напрямку Білорусі. Не виключаю і південного напрямку", – зазначив Залужний.

Щодо третього завдання, то воно стосується протиракетної і протиповітряної оборони. Залужний припустив, що через російські обстріли українська енергосистема на межі.

На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. А якщо (електромережу – 24 канал) зруйнують… тоді починають мерзнути дружини та діти солдатів. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійців, уявляєте? Без води, світла, тепла чи можна говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій?,

– резюмував він.

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