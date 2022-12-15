Типовий командир часів Петра І, – Залужний розповів, що думає про Суровікіна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що думає про очільника окупаційних військ Сєргєя Суровікіна. Ватажок загарбників – типовий командир часів Петра I.

Про це Валерій Залужний заявив в інтерв'ю The Economist. Детальніше інформує 24 канал.

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Залужний потужно розкритикував Суровікіна

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що радянська армія вітала і нав'язувала одне поняття, – командир. Але бути командиром і лідером – це не одне і те ж.

При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра І. Скажімо так, держиморда (жорстока до підлеглих особа – 24 канал). Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює,

– підкреслив Залужний.

, Сєргєя Суровікіна офіційно призначили командувачем об'єднаного угрупування військ у вторгненні Росії в Україну 8 жовтня 2022 року. Що відомо про "м'ясника" та його воєнні злочини, детально розповідаємо тут

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Найголовніше – завжди залишатися людиною

За словами Головнокомандувача, в українській армії все інакше. "Тримати порядок кулаками і біцепсами" в Збройних Силах не виходить.

Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним – означає залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це найголовніше. Залишатися людиною, ставати лідером. Бути розумнішим, бути сильнішим, бути талановитішим і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую,

– підкреслив Залужний.

Також Головнокомандувач зазначив, що довіряє своїм генералам та слухає тих, хто на полі бою. "Тому що ініціатива там", – підсумував Валерій Залужний.