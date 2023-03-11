Залужний встав на коліна перед мамою та коханою "Да Вінчі": щемливі кадри

10 березня у Києві поховали наймолодшого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Сотні людей зібралися на Майдані Незалежкості, аби провести захисника в останню путь.

Віддати шану Герою прийшли також міністр оборони Олексій Резніков, начальник ГУР Кирило Буданов, президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Після церемонії поховання Залужний написав зворушливий пост, присвячений "Да Вінчі.

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Залужний стояв навколішки перед рідними Героя

Під час прощання з захисником Валерій Залужний встав на коліна перед коханою та матір'ю Дмитра Коцюбайла. Таким чином Головнокомандувач виразив свої найщиріші співчуття.

Залужний стоїть навколішки перед рідними "Да Вінчі" / Фото Борис Корпусенко

Додамо, що президент посмертно нагородив Да Вінчі "Хрестом бойових заслуг".

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, близьким та друзям Героя. Це непоправна втрата для всієї нашої країни. Ми пам'ятатимемо Героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла назавжди! Йому вічна пам'ять та слава!

Що відомо про героїчний шлях "Да Вінчі"