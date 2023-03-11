Залужний встав на коліна перед мамою та коханою "Да Вінчі": щемливі кадри
10 березня у Києві поховали наймолодшого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Сотні людей зібралися на Майдані Незалежкості, аби провести захисника в останню путь.
Віддати шану Герою прийшли також міністр оборони Олексій Резніков, начальник ГУР Кирило Буданов, президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Після церемонії поховання Залужний написав зворушливий пост, присвячений "Да Вінчі.
До теми Важко підібрати слова, – Залужний написав щемливий допис-спогад про "Да Вінчі"
Залужний стояв навколішки перед рідними Героя
Під час прощання з захисником Валерій Залужний встав на коліна перед коханою та матір'ю Дмитра Коцюбайла. Таким чином Головнокомандувач виразив свої найщиріші співчуття.
Залужний стоїть навколішки перед рідними "Да Вінчі" / Фото Борис Корпусенко
Додамо, що президент посмертно нагородив Да Вінчі "Хрестом бойових заслуг".Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, близьким та друзям Героя. Це непоправна втрата для всієї нашої країни. Ми пам'ятатимемо Героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла назавжди! Йому вічна пам'ять та слава!
Що відомо про героїчний шлях "Да Вінчі"
- Коцюбайло став першим добровольцем, який отримав звання Героя України. Він почав захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році у віці 18 років.
- У 2015 році поблизу Пісків на Донеччині воїн отримав важке поранення танковим снарядом. Однак після 3 місяців реабілітації "Да Вінчі" повернувся на фронт.
- Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло воював на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут.
- У вівторок, 7 березня, президент Володимир Зеленський повідомив про смерть Героя "Да Вінчі", який загинув у бою під Бахмутом. Зеленський наголосив, що Коцюбайло був одним з наймолодших Героїв України.
- 9 березня з захисником попрощались у його рідному селі Бовшів на Прикарпатті. Прощання з "Да Вінчі" відбувалося в Народному домі Бовшева. Односельчани віддавали шану загиблому Герою.
- "Да Вінчі" поховали 10 березня у Києві. Панахида відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Попрощатися з Героєм прийшов президент Володимир Зеленський.