Вам з цим жити – вибір за вами, – Зеленський звернувся до Ізраїлю

Володимир Зеленський 20 березня звернувся до влади та народу Ізраїлю. Президент розповів про війну, яку Росія веде проти України, а також попросив про допомогу.

Своє звернення політик розпочав зі слів, що українська та єврейська громади завжди були й будуть дуже близькими, житимуть поряд, відчуватимуть разом і радість, і біль, повідомляє 24 канал.

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Зеленський порівняв історію України та Ізраїлю

Володимир Зеленський нагадав Ізраїлю слова однієї великої киянки Голди Меїр, які, мабуть, чув кожен єврей: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу".

Він продовжив, що не потрібно переконувати ізраїльтян, наскільки переплелися історії українців та євреїв, як в минулому, так і зараз, адже це очевидно.

Президент зазначив, що український та ізраїльський народи належать до різних держав, однак мають спільну загрозу.

Глава держави закликав народ Ізраїлю задуматися над датою 24 лютого – днем вторгнення Росії в Україну. Цього ж дня 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. Ця партія забрала мільйони життів і знищила цілі країни.

Через 102 роки був відданий злочинний наказ розпочати повномасштабне вторгнення російських військ в Україну,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що це вторгнення вже забрало тисячі життів, а мільйони людей залишилися без дому. Українці зараз по всьому світі шукають безпеку, шукають мир, як це колись робили й громадяни Ізраїлю.

Він звернув увагу, що Росія веде проти України війну, а не "спецоперацію", ця війна має мету – повністю знищити український народ. Саме цим займаються російські війська на очах у всього світу.

Тому Зеленський додав, що має право шукати паралелі в історії України та Ізраїлю.

Президент закликав Ізраїль допомогти

Український лідер нагадав ізраїльтянам, що зараз новий фюрер намагається знищити український народ, як Гітлер під час Другої Світової хотів знищити євреїв.

"Москва так і говорить, що без знищення нас, не буде безпеки у них. Так само говорили 80 років тому. Народе Ізраїлю, ти знаєш, що за земля Бабин Яр. Вони вдарили по ньому, вони вдарили по Умані. Що залишиться від цієї землі?" – запитав політик.

Президент висловив впевненість, що кожне слово його звернення у серцях жителів Ізраїлю відгукується болем. Але запитав, чи може держава пояснити, чому Україна звертається до неї по допомогу, навіть на рівні віз, однак не отримує її.

"Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво – без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це запитання", – сказав Зеленський. Водночас він наголосив, що байдужість вбиває.

Кожен знає, що ваша протиракетна оборона – надпотужна, ваша зброя – сильна. Тож ви точно можете допомогти захистити життя українців та українських євреїв,

– додав Зеленський.

Президент зауважив, що можна запитувати, чому країна не долучається до санкцій проти Росії, чому активно не допомагає Україні. Однак зауважив, що народу Ізраїлю жити з рішеннями їхньої влади.

На завершення глава держави попросив Ізраїль вчинити так, як українці робили 80 років, рятуючи євреїв. "У вас є такий вибір. Дякую вам, дякую за все!" – підсумував він.

Звернення Зеленського до Ізраїлю: дивіться відео