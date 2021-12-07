Вантажівка виїхала на зустрічну: Монастирський відреагував на ДТП під Черніговом

У Чернігівській області 7 грудня сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та маршрутного автобуса. Денис Монастирський заявив, що зіткнення допустив водій DAF, який виїхав на зустрічну смугу.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що внаслідок аварії загинули 13 пасажирів, інші – у важкому стані.

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Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова. Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом,

– сказав глава МВС.

Денис Монастирський додав, що поліція розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії.

"Висловлюю свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата! Закликаю усіх ретельно дотримуватися Правил дорожнього руху! Адже їх порушення оплачується не лише штрафами, але й життям ні в чому невинних людей", – підсумував міністр внутрішніх справ.

Монастирський відреагував на ДТП у Чернігівській області: дивіться відео

ДТП на Чернігівщині: коротко

У Чернігівській області вранці 7 грудня трапилася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули щонайменше 13 людей і ще 7 зазнали травм різного ступеня важкості.

Усі постраждалі перебувають у важкому стані в лікарнях Чернігова, серед них є дитина.

Чернігівська обласна прокуратура оперативно відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Текст публікації Дениса Монастирського:

Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова.

Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії станом на зараз загинуло тринадцять людей. Інші – у важкому стані.

Висловлюю свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата!

Поліція розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії.

Закликаю усіх ретельно дотримуватися Правил дорожнього руху! Адже їх порушення оплачується не лише штрафами, але й життям ні в чому невинних людей.

Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху.

У цьому місяці за моєю ініціативою у Верховну Раду України буде внесено законопроєкти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.

І наостанок, звертаюсь до кожного водія! Будьте пильними та обережними, сівши за кермо. Адже ви несете відповідальність не тільки за своє життя й здоров'я, але й за життя і здоров'я інших.