Варшава – у синьо-жовтих кольорах: натхненні фото з польської столиці

У Польщі публічно засуджують цинічний напад Росії на Україну. Щоб вкотре проявити свою позицію, у Варшаві можна побачити симало синьо-жовтих кольорів.

За даними ООН, понад 835 тисяч українців виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Чимало з них тимчасово оселились у Польщі, де біженцям дають дитло та гуманітарну допомогу.

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Свою підтримку поляки показують і завдяки нашій державній символіці на вулицях міст. Так, у Варшаві міський транспорт прикрасили синьо-блакитними прапорцями, а столичні будівлі, зокрема, Палац культури і науки та Палац Лазенки, освітили кольорами прапору України.

Наш синьо-жовтий стяг прикрасив і знамениту скульптуру русалки, що на березі Вісли.

Вулиці Варшави стали синьо-жовтими / Фото телеграм-канал Труха

Як інші країни підтримують Україну

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