Варшава – у синьо-жовтих кольорах: натхненні фото з польської столиці
Джерело:телеграм-канал Труха
У Польщі публічно засуджують цинічний напад Росії на Україну. Щоб вкотре проявити свою позицію, у Варшаві можна побачити симало синьо-жовтих кольорів.
За даними ООН, понад 835 тисяч українців виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Чимало з них тимчасово оселились у Польщі, де біженцям дають дитло та гуманітарну допомогу.
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Свою підтримку поляки показують і завдяки нашій державній символіці на вулицях міст. Так, у Варшаві міський транспорт прикрасили синьо-блакитними прапорцями, а столичні будівлі, зокрема, Палац культури і науки та Палац Лазенки, освітили кольорами прапору України.
Наш синьо-жовтий стяг прикрасив і знамениту скульптуру русалки, що на березі Вісли.
Вулиці Варшави стали синьо-жовтими / Фото телеграм-канал Труха
Як інші країни підтримують Україну
- У Парижі Ейфелева вежа засвітилась синьо-жовтими кольорами на підтримку українців.
- Одягнули і Статую Свободи у Франції. Тепер вона красується з синьо-жовтим прапором.
- У США люди активно підтримують українців. Вони виходять на вулиці великих міст з плакатами та нашим прапором.
- Метрополітен опера, що у Нью-Йорку, заспівала гімн України.
- Голлівудські знаменитості, моделі, дизайнери та світські левиці з мільйонними аудиторіями в соцмережах стали на захист України та засудили Росію за вторгнення.
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