Сутички під польським парламентом: у Варшаві під час протесту затримали десятки осіб, є поранені

Вдень 6 березня польські фермери розгорнули нову акцію протесту у Варшаві, демонструючи антиукраїнські плакати та гасла. Відомо, що під час мітингу аграріїв сталися серйозні сутички.

Раніше повідомлялося, що у Варшаві розпочався масштабний страйк польських фермерів. Вони застосовували сирени, фаєри, зокрема, у місті лунали вибухи петард.

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Внаслідок сутичок є поранені

Поліція Варшави повідомила, що під час великого протесту фермерів у Варшаві сталися сутички під будівлею польського парламенту.

Правоохоронці повідомили, що частина мітингувальників намагалася пройти крізь бар'єри, які загороджували приміщення Сейму Польщі, однак поліція завадила їм це зробити.

Повідомляється, через фізичну агресію частини мітингувальників правоохоронці змушені були застосувати заходи примусу до людей, яких просили поводитися відповідно до закону.

Водночас вони заявили, що є нейтральними у цій ситуації.

Поліція не є стороною в поточній суперечці, через яку відбуваються протести,

– додали правоохоронці.

Кореспонденти hromadske оприлюднили кадри з місця подій.

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Що відомо про постраждалих

Поліція також повідомила, що у правоохоронців кидали бруківкою. Низка поліціянтів внаслідок цього були поранені.

Ба більше, правоохоронці затримали кілька десятків людей.

За даними RMF FM, кожні кілька хвилин із гучномовців можна почути заклики поліції до фермерів розійтися. Але протестувальники заявили, що поки не мають наміру припиняти акцію протесту.

Яка наразі інформація про протест відома: основне