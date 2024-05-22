Вочевидь не обійшлося й без росіян: невідомі вандали розмалювали Український дім у Варшаві

У ніч проти 22 травня у Варшаві невідомі вандали зіпсували фасад Українського дому. Вони розписали його написами із провокаційним підтекстом.

Про це розповіла очільниця правління громадської організації "Український дім" Мирослава Керик. Вона зазначила, що керівництво Українського дому звернулося до місцевих правоохоронних органів.

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Є очевидною провокацією

Невідомі вандали вночі 22 травня розмалювали фасад головного офісу Фонду "Український дім", розмістивши на ньому написи польською й українською мовами "Нам потрібні вибори!".

Невідомі вночі нанесли на фасад будинку цей напис, що є очевидною провокацією. Ми викликали поліцію, яка наразі кваліфікує ці дії як хуліганство,

– розповіла Мирослава Керик.

На її думку, радше за все до подібних дій можуть бути причетні проросійські сили, таким чином написи мають політичний зміст і є частиною інформаційно-психологічної діяльності, спрямованої на спробу поставити під сумнів легітимність української влади та посіяти ворожнечу поміж представниками української спільноти в Європі.

Водночас Керник наголосила, що працівники Українського дому не мають нічого спільного з цими написами та не хочуть, щоб хтось вирішив, що це є позицією організації, чи когось з її членів. Повідомляється також, що наразі організація планує сповістити про цю проросійську провокацію польські органи влади.

Як зазначили на офіційній сторінці Українського дому, незабаром з'явилася інформація про те, що подібні написи були зафіксовані в інших містах Європи, зокрема в Німеччині.

Росія регулярно намагається порушити питання виборів